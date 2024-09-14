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Posted 14 сентября, 16:08

Published 14 сентября, 16:08

Modified 14 сентября, 16:15

Updated 14 сентября, 16:15

Чиновники вышли грабить Уфу

Чиновники вышли грабить Уфу

14 сентября 2024, 16:08
Фото: 1MI
Уже известны результаты их вылазки.

Вооружившись граблями, мётлами и мешками, работники муниципальной администрации вышли на на плановую уборку улиц Уфы 14 сентября. Об этом отчитался глава Калининского района города Газизьян Ахмедьянов.

Как гласит пост чиновника, сотрудники администрации привели в порядок сквер в районе кинотеатра «Победа». Ахмедьянов добавил, что в субботниках активно принимают участие школы и другие организации города, за что выразил им отдельную благодарность.

— Большое спасибо всем неравнодушным калининцам! Вместе мы делаем наш район еще чище и краше, — написал чиновник.
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram.

О выходе на уборку отчитались и в Октябрьском районе Уфы. Как рассказал глава местной администрации Сергей Плотников, там провели работы перед фонтаном «Мальчик с Кураем».

Фото: Сергей Плотников / Telegram.

Не отстают, судя по публикациям, от коллег из муниципальных администраций и сотрудники Управления гражданской защиты города Уфы.

Фото: УГЗ г. Уфы.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Альшеевском районе Республики работники школы убрались в местном парке Победы, где отдыхающие превратили установленный на постамент БТР как мусорку.

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