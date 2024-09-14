Чиновники вышли грабить Уфу

Posted 14 сентября, 16:08
Published 14 сентября, 16:08
Modified 14 сентября, 16:15
Updated 14 сентября, 16:15
Вооружившись граблями, мётлами и мешками, работники муниципальной администрации вышли на на плановую уборку улиц Уфы 14 сентября. Об этом отчитался глава Калининского района города Газизьян Ахмедьянов.
Как гласит пост чиновника, сотрудники администрации привели в порядок сквер в районе кинотеатра «Победа». Ахмедьянов добавил, что в субботниках активно принимают участие школы и другие организации города, за что выразил им отдельную благодарность.
— Большое спасибо всем неравнодушным калининцам! Вместе мы делаем наш район еще чище и краше, — написал чиновник.
О выходе на уборку отчитались и в Октябрьском районе Уфы. Как рассказал глава местной администрации Сергей Плотников, там провели работы перед фонтаном «Мальчик с Кураем».
Не отстают, судя по публикациям, от коллег из муниципальных администраций и сотрудники Управления гражданской защиты города Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Альшеевском районе Республики работники школы убрались в местном парке Победы, где отдыхающие превратили установленный на постамент БТР как мусорку.