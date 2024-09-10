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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Ваше изголовье — рассадник бактерий! Узнайте 6 действия для очищения и улучшения сна

Ваше изголовье — рассадник бактерий! Узнайте 6 действий для очищения и улучшения сна

10 сентября 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
Ваше изголовье — рассадник бактерий! Узнайте 6 действия для очищения и улучшения сна
Изголовье вашей кровати может быть грязнее, чем вы думаете. Мы расскажем о шести шагах для его очистки, которые помогут вам улучшать сон.

Обитые изголовья добавляют уют и стиль в спальню, но они также являются скрытыми ловушками для пыли, аллергенов, пота и микробов. Эксперты издания Homes and Gardens рассказали почему регулярная чистка этих элементов мебели критически важна для поддержания здоровой и комфортной среды для сна.

  1. Защита от аллергенов: изголовья становятся убежищем для домашней пыли, пылевых клещей, перхоти животных и других аллергенов, которые могут вызывать аллергические реакции, заложенность носа и проблемы с дыханием, особенно у людей с астмой или аллергическим ринитом.
  2. Гигиена: пот и кожные частицы, которые ежедневно остаются на изголовье, могут привести к размножению бактерий и грибков, вызывающих неприятные запахи и потенциально вредящих здоровью.
  3. Срок службы мебели: регулярная уход помогает предотвратить накопление грязи, которая со временем может выцветить ткань, сделать её менее эластичной и ускорить износ изголовья.

Как почистить изголовье кровати

Основная сложность в чистке обитых изголовий заключается в разнообразии материалов обивки (хлопок, шелк, бархат, искусственная кожа и др.), каждый из которых требует своего подхода.

Регулярная чистка обитого изголовья занимает немного времени, но значительно повышает качество воздуха в спальне, продлевает жизнь мебели и создает более здоровую и приятную среду для отдыха. Включите эту процедуру в свой еженедельный ритуал уборки, и вы заметите разницу в комфорте и качестве вашего сна.

Трудности и решения в чистке обитых изголовийТрудности и решения в чистке обитых изголовий
Трудности и решения в чистке обитых изголовий
Фото: Изображение Midjourney

Пылесосим изголовье

Первым делом подготовьте пылесос с мягкой насадкой, чтобы не повредить ткань изголовья. Начните с аккуратного пылесосить всю поверхность, двигаясь вдоль ворса или узора ткани. Обратите особое внимание на углы и складки, где может скапливаться больше пыли и мелких частиц.

— Идеально, конечно же, было бы использование специальной щетки от шерсти животных, такая насадка хорошо собирает все загрязнения, — рекомендует эксперт по уборке Крис Уиллатт.

Проверяем этикетку с рекомендациями по уходу

Перед тем как приступить к более глубокой чистке, обязательно проверьте этикетку на изголовье. Коды на этикетке указывают, каким способом можно чистить обивку без риска повреждения:

  • S означает, что допустима только сухая чистка. В этом случае используйте специальные сухие пылесосные насадки или сухие чистящие средства.
  • W разрешает использование влажных салфеток или чистящих средств на водной основе.
  • W/S означает, что можно применять как водные средства, так и растворители для химчистки.
  • X указывает на то, что обивку можно чистить только пылесосом, без применения каких-либо жидкостей.
Шаг 2: Проверяем этикетку с рекомендациями по уходуШаг 2: Проверяем этикетку с рекомендациями по уходу
Шаг 2: Проверяем этикетку с рекомендациями по уходу
Фото: Изображение Midjourney

Протираем пыль влажной салфеткой из микрофибры

Если ткань изголовья подходит для влажной чистки (код W или W/S), возьмите мягкую влажную салфетку из микрофибры. Аккуратно протрите поверхность изголовья, двигаясь в одном направлении, чтобы избежать появления разводов и полос. Не переувлажняйте ткань, чтобы предотвратить её деформацию или выцветание. После чистки дайте изголовью полностью высохнуть.

— Для ещё более эффективной чистки и устранения запахов, добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла (например, лаванды, лимона или эвкалипта) в воду перед увлажнением салфетки. Это не только придаст приятный аромат вашему изголовью, но и обладает антисептическими свойствами, помогая уничтожить бактерии и грибки, — советует Райан Нолл, эксперт по уборке.
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Очистка пятен

Если на изголовье появились пятна, то удалите их, используя специальные пятновыводители, подходящие для вашего типа ткани.

— Всегда проверяйте средство на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не вызывает изменения цвета или повреждения ткани, — напоминает Райан Нолл.

Затем нанесите небольшое количество средства на пятно и аккуратно вотрите его с помощью чистой, влажной салфетки. После этого промойте участок чистой водой и дайте изголовью полностью высохнуть.

Самодельный пятновыводитель с содой и перекисью водорода

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки пищевой соды
  • 1 столовая ложка перекиси водорода (3%)
  • 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды

Инструкции:

  1. Смешайте соду, перекись и жидкость для мытья посуды до получения пасты.
  2. Нанесите небольшое количество пасты на пятно и оставьте на 10-15 минут, чтобы она подействовала.
  3. Удалите пасту с ткани при помощью влажной салфетки. Промойте обработанный участок чистой водой, чтобы полностью удалить остатки пасты и мыла.
Очистка пятенОчистка пятен
Очистка пятен
Фото: Изображение Midjourney

Устранение запахов с помощью уксуса

Для начала приготовьте раствор, смешав равные части белого уксуса и воды в емкости для распыления. Уксус эффективно устраняет неприятные запахи, в том числе пота и домашних животных, благодаря своим антибактериальным свойствам. Слегка побрызгайте полученным раствором поверхность изголовья, стараясь равномерно распределить его по всей области.

— Дайте раствору немного времени воздействовать на ткань — обычно достаточно 5-10 минут. После этого протрите изголовье чистой, влажной тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса, — рассказывает Крис Уиллатт.

Если после процедуры ощущается слишком сильный запах уксуса, хорошо проветрите помещение или используйте ароматизатор для белья, чтобы придать изголовью приятный аромат.

Чистка паром

Перед использованием пароочистителя убедитесь, что материал обивки изголовья подходит для такого типа чистки. Такая техника поможет глубоко очистить ткань, удалив грязь, пыль и бактерии.

Работая с пароочистителем, держите его на расстоянии примерно 5-10 сантиметров от поверхности и равномерно проводите по ней насадкой. Избегайте слишком длительного воздействия пара на одно мест

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#Ольга Харина#Квартира#Дом#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты#Уборщица#Постельные комплекты#Постельные принадлежности#Уборщики
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