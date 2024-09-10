Ваше изголовье — рассадник бактерий! Узнайте 6 действий для очищения и улучшения сна

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Обитые изголовья добавляют уют и стиль в спальню, но они также являются скрытыми ловушками для пыли, аллергенов, пота и микробов. Эксперты издания Homes and Gardens рассказали почему регулярная чистка этих элементов мебели критически важна для поддержания здоровой и комфортной среды для сна.
Основная сложность в чистке обитых изголовий заключается в разнообразии материалов обивки (хлопок, шелк, бархат, искусственная кожа и др.), каждый из которых требует своего подхода.
Регулярная чистка обитого изголовья занимает немного времени, но значительно повышает качество воздуха в спальне, продлевает жизнь мебели и создает более здоровую и приятную среду для отдыха. Включите эту процедуру в свой еженедельный ритуал уборки, и вы заметите разницу в комфорте и качестве вашего сна.
Первым делом подготовьте пылесос с мягкой насадкой, чтобы не повредить ткань изголовья. Начните с аккуратного пылесосить всю поверхность, двигаясь вдоль ворса или узора ткани. Обратите особое внимание на углы и складки, где может скапливаться больше пыли и мелких частиц.
— Идеально, конечно же, было бы использование специальной щетки от шерсти животных, такая насадка хорошо собирает все загрязнения, — рекомендует эксперт по уборке Крис Уиллатт.
Перед тем как приступить к более глубокой чистке, обязательно проверьте этикетку на изголовье. Коды на этикетке указывают, каким способом можно чистить обивку без риска повреждения:
Если ткань изголовья подходит для влажной чистки (код W или W/S), возьмите мягкую влажную салфетку из микрофибры. Аккуратно протрите поверхность изголовья, двигаясь в одном направлении, чтобы избежать появления разводов и полос. Не переувлажняйте ткань, чтобы предотвратить её деформацию или выцветание. После чистки дайте изголовью полностью высохнуть.
— Для ещё более эффективной чистки и устранения запахов, добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла (например, лаванды, лимона или эвкалипта) в воду перед увлажнением салфетки. Это не только придаст приятный аромат вашему изголовью, но и обладает антисептическими свойствами, помогая уничтожить бактерии и грибки, — советует Райан Нолл, эксперт по уборке.
Если на изголовье появились пятна, то удалите их, используя специальные пятновыводители, подходящие для вашего типа ткани.
— Всегда проверяйте средство на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не вызывает изменения цвета или повреждения ткани, — напоминает Райан Нолл.
Затем нанесите небольшое количество средства на пятно и аккуратно вотрите его с помощью чистой, влажной салфетки. После этого промойте участок чистой водой и дайте изголовью полностью высохнуть.
Ингредиенты:
Инструкции:
Для начала приготовьте раствор, смешав равные части белого уксуса и воды в емкости для распыления. Уксус эффективно устраняет неприятные запахи, в том числе пота и домашних животных, благодаря своим антибактериальным свойствам. Слегка побрызгайте полученным раствором поверхность изголовья, стараясь равномерно распределить его по всей области.
— Дайте раствору немного времени воздействовать на ткань — обычно достаточно 5-10 минут. После этого протрите изголовье чистой, влажной тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса, — рассказывает Крис Уиллатт.
Если после процедуры ощущается слишком сильный запах уксуса, хорошо проветрите помещение или используйте ароматизатор для белья, чтобы придать изголовью приятный аромат.
Перед использованием пароочистителя убедитесь, что материал обивки изголовья подходит для такого типа чистки. Такая техника поможет глубоко очистить ткань, удалив грязь, пыль и бактерии.
Работая с пароочистителем, держите его на расстоянии примерно 5-10 сантиметров от поверхности и равномерно проводите по ней насадкой. Избегайте слишком длительного воздействия пара на одно мест
Ранее эксперты рассказали, какие 7 секретных ингредиентов справляются с пятнами.