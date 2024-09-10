Ваше изголовье — рассадник бактерий! Узнайте 6 действий для очищения и улучшения сна

Регулярная чистка обитого изголовья занимает немного времени, но значительно повышает качество воздуха в спальне, продлевает жизнь мебели и создает более здоровую и приятную среду для отдыха. Включите эту процедуру в свой еженедельный ритуал уборки, и вы заметите разницу в комфорте и качестве вашего сна.