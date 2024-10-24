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Posted 24 октября, 11:41

Published 24 октября, 11:41

Modified 24 октября, 11:43

Updated 24 октября, 11:43

Как стирать подушки в стиральной машине: стирка перьевых и синтепоновых подушек

Как стирать подушки в стиральной машине: чистка перьевых и синтепоновых подушек

24 октября 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Как стирать подушки в стиральной машине: стирка перьевых и синтепоновых подушек
Опытная домохозяйка рассказала как качественно и самостоятельно постирать подушки, сэкономив на химчистках.

Наверняка вы сталкивались с проблемой того, как лучше провести очистку своих подушек, и можно ли сделать это с помощью стиральной машинки. Анна рассказала в своём видео-блоге «Совет для дома» о простом способе как постирать подушки с различными наполнителями в домашних условиях.

Уход за подушками

Перед тем как приступить к стирке, важно знать несколько ключевых моментов по уходу за подушками. Подушки следует стирать не реже трех раз в год, если вы используете их регулярно. Если ваша подушка потемнела или ее наполнитель сбился, возможно, пришло время заменить ее. Обычно рекомендуется менять подушки раз в три года, но это зависит от качества изделия и ухода.

Обязательно используйте наволочку и меняйте ее как минимум раз в неделю. Не ложитесь спать с мокрыми волосами, так как влага задерживается в материале и может вызывать неприятный запах. Чтобы проверить, в хорошем ли состоянии ваша подушка, сложите ее пополам и выпустите воздух. Если она быстро возвращается в прежнюю форму, значит, с ней все в порядке. Если же она остается в сложенном состоянии, ее стоит заменить.

— Напомню, что не все подушки можно стирать. Подушки с эффектом памяти не следует мочить или стирать, так как это может повредить их структуру. Однако пуховые и синтетические подушки прекрасно переносят стирку, — отмечает Анна.
В то время как подушки с эффектом памяти нельзя мочить и стирать, то пуховые и синтетические вполне можноВ то время как подушки с эффектом памяти нельзя мочить и стирать, то пуховые и синтетические вполне можно
В то время как подушки с эффектом памяти нельзя мочить и стирать, то пуховые и синтетические вполне можно. Фото: Изображение Midjourney

Перьевые подушки

Подушки бывают разных типов: синтетические, перьевые и пуховые, с эффектом памяти и многие другие. Но например подушки с эффектом памяти нельзя мочить и стирать, а вот пуховые и синтетические вполне можно. Начнём с перьевых:

  1. Подготовка наперника: возьмите наперник и аккуратно распарите его с одной стороны так, чтобы можно было просунуть руку.

  2. Извлечение пуха: достаньте весь пух и складываем его в заранее подготовленные для него ёмкости. Чтобы пух не разлетался, его можно накрыть марлей.

  3. Подготовка пуха к стирке: тщательно смочите его. После этого возьмите две любые наволочки, выверните их наизнанку и аккуратно переложите влажный пух внутрь. Чтобы предотвратить выпадение пуха во время стирки, слегка зашейте наволочки.

  4. Стирка: прежде, чем сложить всё в барабан, равномерно разбейте пух по наволочке. Добавляем немного жидкого конструирующего геля, и выбираем режим либо пухового одеяла, если он имеется, либо быстрой стирки. Температура: если подушка сильно грязная, то выбираем 60 градусов, в противном случае — 40. Отжим выбираем максимальный и ставим дополнительное полоскание. После этого можно запускать машинку.

  5. После стирки: извлеките пух из машины и удалите выпавшие пёрышки. Распарываем наволочки и вешаем содержимое сушиться. Для этого достаточно оставить только одну наволочку. Периодически подбивайте подушку, чтобы пух не скомкался.

  6. Наполнение наперника: после полного высыхания можно приступать к наполнению наперника и его зашиванию. Для большего комфорта можно надеть маску и защитить дыхательные пути.

Подушки с синтетическим наполнителемПодушки с синтетическим наполнителем
Подушки с синтетическим наполнителем. Фото: Изображение Midjourney

Подушки с синтетическим наполнителем

Синтетические подушки легче стирать. Складывайте подушку пополам для равномерного распределения наполнителя во время стирки. Перед стиркой обязательно проверьте чехол подушки на наличие повреждений.

Настройка стиральной машины

  1. Установите режим стирки для синтетических тканей с температурой 40 градусов Цельсия.
  2. Включите функцию дополнительного полоскания, чтобы удалить максимальное количество моющего средства.
  3. Установите максимально возможный уровень отжима для удаления лишней воды.

Сушка подушек

  1. После стирки аккуратно извлеките подушки из машины.
  2. Расправьте и равномерно распределите наполнитель внутри чехла, чтобы избежать образования комков.
  3. Сушите подушки на свежем воздухе — повесьте их на веревку для сушки или разложите на хорошо проветриваемом балконе. Если сушка на улице невозможна, используйте сушильную машину на низкой температуре или естественную сушку в помещении с хорошей вентиляцией.

Завершение процесса

  1. После полного высыхания еще раз аккуратно расправьте и распределите наполнитель внутри чехла.
  2. Подушки готовы к использованию и могут вернуть комфорт в ваш сон.
— Для подушки лучше всего брать жидкое средство, либо капсулы. Желательно, чтобы это средство было без резкого запаха. Я использую капсулы для стирки детских вещей: они гипоаллергенные, эффективны при низких температурах и сделана из натуральных компонентов, — комментирует домохозяйка.
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