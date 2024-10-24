Как стирать подушки в стиральной машине: чистка перьевых и синтепоновых подушек

Обязательно используйте наволочку и меняйте ее как минимум раз в неделю. Не ложитесь спать с мокрыми волосами, так как влага задерживается в материале и может вызывать неприятный запах. Чтобы проверить, в хорошем ли состоянии ваша подушка, сложите ее пополам и выпустите воздух. Если она быстро возвращается в прежнюю форму, значит, с ней все в порядке. Если же она остается в сложенном состоянии, ее стоит заменить.