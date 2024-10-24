Как стирать подушки в стиральной машине: чистка перьевых и синтепоновых подушек

Posted 24 октября, 11:41
Published 24 октября, 11:41
Modified 24 октября, 11:43
Updated 24 октября, 11:43
Наверняка вы сталкивались с проблемой того, как лучше провести очистку своих подушек, и можно ли сделать это с помощью стиральной машинки. Анна рассказала в своём видео-блоге «Совет для дома» о простом способе как постирать подушки с различными наполнителями в домашних условиях.
Перед тем как приступить к стирке, важно знать несколько ключевых моментов по уходу за подушками. Подушки следует стирать не реже трех раз в год, если вы используете их регулярно. Если ваша подушка потемнела или ее наполнитель сбился, возможно, пришло время заменить ее. Обычно рекомендуется менять подушки раз в три года, но это зависит от качества изделия и ухода.
Обязательно используйте наволочку и меняйте ее как минимум раз в неделю. Не ложитесь спать с мокрыми волосами, так как влага задерживается в материале и может вызывать неприятный запах. Чтобы проверить, в хорошем ли состоянии ваша подушка, сложите ее пополам и выпустите воздух. Если она быстро возвращается в прежнюю форму, значит, с ней все в порядке. Если же она остается в сложенном состоянии, ее стоит заменить.
— Напомню, что не все подушки можно стирать. Подушки с эффектом памяти не следует мочить или стирать, так как это может повредить их структуру. Однако пуховые и синтетические подушки прекрасно переносят стирку, — отмечает Анна.
Подушки бывают разных типов: синтетические, перьевые и пуховые, с эффектом памяти и многие другие. Но например подушки с эффектом памяти нельзя мочить и стирать, а вот пуховые и синтетические вполне можно. Начнём с перьевых:
Подготовка наперника: возьмите наперник и аккуратно распарите его с одной стороны так, чтобы можно было просунуть руку.
Извлечение пуха: достаньте весь пух и складываем его в заранее подготовленные для него ёмкости. Чтобы пух не разлетался, его можно накрыть марлей.
Подготовка пуха к стирке: тщательно смочите его. После этого возьмите две любые наволочки, выверните их наизнанку и аккуратно переложите влажный пух внутрь. Чтобы предотвратить выпадение пуха во время стирки, слегка зашейте наволочки.
После стирки: извлеките пух из машины и удалите выпавшие пёрышки. Распарываем наволочки и вешаем содержимое сушиться. Для этого достаточно оставить только одну наволочку. Периодически подбивайте подушку, чтобы пух не скомкался.
Наполнение наперника: после полного высыхания можно приступать к наполнению наперника и его зашиванию. Для большего комфорта можно надеть маску и защитить дыхательные пути.
Синтетические подушки легче стирать. Складывайте подушку пополам для равномерного распределения наполнителя во время стирки. Перед стиркой обязательно проверьте чехол подушки на наличие повреждений.
— Для подушки лучше всего брать жидкое средство, либо капсулы. Желательно, чтобы это средство было без резкого запаха. Я использую капсулы для стирки детских вещей: они гипоаллергенные, эффективны при низких температурах и сделана из натуральных компонентов, — комментирует домохозяйка.
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