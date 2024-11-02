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Россельхознадзор

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Ноябрь
Башкирия будет кормить Африку
2 ноября, 05:49
Октябрь
Башкирия продолжит кормить Китай
25 октября, 17:38
Подозрительные кобылы заинтересовали ГАИ в Башкирии
24 октября, 08:36
Усатый вредитель угрожает Башкирии
23 октября, 15:45
Коварный сорняк отравил жизнь в Башкирии
16 октября, 08:57
Башкирия будет кормить Китай
14 октября, 10:12
Козлов не пустили в Башкирию
8 октября, 10:00
Сентябрь
Сомнительные купаты и манты нашли в Уфе
19 сентября, 14:30
Подозрительную сметану нашли в Уфе
17 сентября, 11:25
Фантомный сыр из Башкирии наводнил Поволжье
13 сентября, 16:28
Тонны фантомной говядины нашли в Уфе
12 сентября, 05:28
Август
Башкирию кормят неизвестно чем
27 августа, 08:27
Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии
26 августа, 12:02
Лживые тефтели нашли в Башкирии
Оказавшись в мире тефтелей, будьте бдительны: не все они сделаны из качественного сырья, сообщает управление Россельхознадзора по РБ.
6 августа, 10:39
В Башкирию прибыли чешские цыплята
3 августа, 05:12
Июль
Нелегальный цирк гастролировал по Башкирии
12 июля, 09:00
Июнь
Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию
Карантинные меры ввели в двух районах Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
30 июня, 05:04

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