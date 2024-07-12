Нелегальный цирк гастролировал по Башкирии

Афишу о выступлениях труппы с животными сотрудники надзорного органа обнаружили в интернете. При этом каких-либо уведомлений о гастролях в ведомство от предпринимателя не поступало — согласно законодательству, отправлять их необходимо за десять дней до организации представлений.