Нелегальный цирк гастролировал по Башкирии

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Афишу о выступлениях труппы с животными сотрудники надзорного органа обнаружили в интернете. При этом каких-либо уведомлений о гастролях в ведомство от предпринимателя не поступало — согласно законодательству, отправлять их необходимо за десять дней до организации представлений.
Надзорное ведомство также установило, что нужных документов для животных — ветеринарно-сопроводительных документов — цирк также не имел. Россельхознадзор направил частному предпринимателю предостережение.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии оштрафовали на крупную сумму руководителя ветеринарного центра.