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Нелегальный цирк гастролировал по Башкирии

Нелегальный цирк гастролировал по Башкирии

12 июля 2024, 09:00
Фото: 1MI
В Ишимбае обнаружили цирк, проводивший гастроли без специальных разрешений, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Афишу о выступлениях труппы с животными сотрудники надзорного органа обнаружили в интернете. При этом каких-либо уведомлений о гастролях в ведомство от предпринимателя не поступало — согласно законодательству, отправлять их необходимо за десять дней до организации представлений.

Надзорное ведомство также установило, что нужных документов для животных — ветеринарно-сопроводительных документов — цирк также не имел. Россельхознадзор направил частному предпринимателю предостережение.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии оштрафовали на крупную сумму руководителя ветеринарного центра.

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#Общество#Башкортостан#Цирк#Новости Башкирии#Животные#Штраф#Ишимбай#Россельхознадзор
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