Башкирия кормит Татарстан

Posted 14 ноября, 16:47
Published 14 ноября, 16:47
Modified 14 ноября, 19:51
Updated 14 ноября, 19:51
В сообщении ведомства упомянуты пшеница, ячмень, семена подсолнечника, рапс, овёс, кукуруза и другие культуры. Указанное количество продукции было отправлено в 16 субъектов РФ — зерно пополнило склады как в Приволжском федеральном округе, так и в других частях страны.
Речь идёт об Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, а также Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях. Кроме того, башкирское зерно отправили в Удмуртию и в регион — вечный визави Башкортостана — Татарстан.