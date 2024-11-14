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Posted 14 ноября, 16:47

Published 14 ноября, 16:47

Modified 14 ноября, 19:51

Updated 14 ноября, 19:51

Из Башкирии вывезли 313 тысяч тонн зерна

Башкирия кормит Татарстан

14 ноября 2024, 16:47
Фото: 1MI.

Из Башкирии вывезли 313 тысяч тонн зерна

Агропромышленный комплекс Башкортостана обеспечил внутренний рынок России 313 тысячами тонн зерна — об этом отчиталось региональное управление Россельхознадзора в четверг, 14 ноября.

В сообщении ведомства упомянуты пшеница, ячмень, семена подсолнечника, рапс, овёс, кукуруза и другие культуры. Указанное количество продукции было отправлено в 16 субъектов РФ — зерно пополнило склады как в Приволжском федеральном округе, так и в других частях страны.

Речь идёт об Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, а также Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях. Кроме того, башкирское зерно отправили в Удмуртию и в регион — вечный визави Башкортостана — Татарстан.

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Ранее, как сообщал Mkset, в Башкирии утвердили субсидии для фермеров из бюджета Республики.

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