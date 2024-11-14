Башкирия кормит Татарстан

В сообщении ведомства упомянуты пшеница, ячмень, семена подсолнечника, рапс, овёс, кукуруза и другие культуры. Указанное количество продукции было отправлено в 16 субъектов РФ — зерно пополнило склады как в Приволжском федеральном округе, так и в других частях страны.