Башкирия будет кормить Китай

Posted 14 октября, 10:12
Published 14 октября, 10:12
Modified 14 октября, 11:16
Updated 14 октября, 11:16
Башкирское предприятие ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» получило разрешение на экспорт своей продукции за границу. Так, Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан 9 октября 2024 года провело ветеринарно-санитарную проверку ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» с целью его включения в реестр экспортеров. Это предприятие планирует начать поставки кормов в Китайскую Народную Республику.
— ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов», расположенное в Давлекановском районе Республики Башкортостан, занимается не только производством хлебобулочных изделий, но также заготовкой, упаковкой и хранением кормов для сельскохозяйственных животных. Совместная комиссия приняла решение о внесении данного хозяйства в реестр экспортеров, — сообщает Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан.
Напомним, по данным Росстата на начало осени 2024 года, хлеб оказался в Башкирии единственным продуктов без динамики стоимости. Так, цена буханки ржаного хлеба в магазинах Республики Башкортостан составила ₽80,09.
Ранее Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан сообщало о поставке мяса птицы в страны Африки.