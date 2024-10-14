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Posted 14 октября, 10:12

Published 14 октября, 10:12

Modified 14 октября, 11:16

Updated 14 октября, 11:16

Башкирия будет кормить Китай

Башкирия будет кормить Китай

14 октября 2024, 10:12
Фото: 1MI
Сюжет
Цены на продукты
Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан включило Давлекановский комбинат хлебопродуктов в реестр экспортеров, сообщает ведомство в понедельник, 14 октября.

Башкирское предприятие ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» получило разрешение на экспорт своей продукции за границу. Так, Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан 9 октября 2024 года провело ветеринарно-санитарную проверку ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» с целью его включения в реестр экспортеров. Это предприятие планирует начать поставки кормов в Китайскую Народную Республику.

— ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов», расположенное в Давлекановском районе Республики Башкортостан, занимается не только производством хлебобулочных изделий, но также заготовкой, упаковкой и хранением кормов для сельскохозяйственных животных. Совместная комиссия приняла решение о внесении данного хозяйства в реестр экспортеров, — сообщает Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

Напомним, по данным Росстата на начало осени 2024 года, хлеб оказался в Башкирии единственным продуктов без динамики стоимости. Так, цена буханки ржаного хлеба в магазинах Республики Башкортостан составила ₽80,09.

Ранее Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан сообщало о поставке мяса птицы в страны Африки.

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