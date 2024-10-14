Башкирия будет кормить Китай

— ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов», расположенное в Давлекановском районе Республики Башкортостан, занимается не только производством хлебобулочных изделий, но также заготовкой, упаковкой и хранением кормов для сельскохозяйственных животных. Совместная комиссия приняла решение о внесении данного хозяйства в реестр экспортеров, — сообщает Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан.



Напомним, по данным Росстата на начало осени 2024 года, хлеб оказался в Башкирии единственным продуктов без динамики стоимости. Так, цена буханки ржаного хлеба в магазинах Республики Башкортостан составила ₽80,09.



Ранее Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан сообщало о поставке мяса птицы в страны Африки.