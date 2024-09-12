Тонны фантомной говядины нашли в Уфе

Posted 12 сентября, 05:28
Published 12 сентября, 05:28
Modified 12 сентября, 05:30
Updated 12 сентября, 05:30
В ходе планового мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в системе ФГИС «Меркурий», состоявшегося 29 августа 2024 года, инспекторы Россельхознадзора обнаружили необычное явление — более 349 тонн потенциально опасной мясной продукции, введенной в оборот индивидуальным предпринимателем Рамилем Халиковым.
Согласно информации, полученной от надзорного органа, ИП Халиков оформлял документы на животных и мясную продукцию с явными нарушениями. В период с 4 ноября 2023 года по 28 августа 2024 года он зарегистрировал целых 12 производственных эВСД на живых животных (664 головы) и 70 эВСД на мясные продукты, что вызвало серьезные вопросы о законности его деятельности. Более того, согласно данным ГБУ «Уфимская районная ветеринарная станция», предприниматель не осуществляет фактической деятельности в регионе, что указывает на то, что его площадка является лишь фантомом.
Дополнительно стоит отметить, что среди оформленных поставок фигурировала разнообразная продукция: от замороженной говядины до баранины и субпродуктов. Уполномоченное лицо ИП Халикова оформило транспортные эВСД на более чем 107 тонн мяса для распределения по десяти регионам России. Однако отсутствие реальной деятельности и физического присутствия предприятия ставит под сомнение качество и безопасность этих продуктов.
Как результат данной ситуации, уполномоченные органы аннулировали регистрацию ИП Халикова в системе ФГИС «ВетИС» и исключили его площадку из реестра ФГИС «Цербер». В связи с выявленными нарушениями материалы дела были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.