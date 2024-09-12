Тонны фантомной говядины нашли в Уфе

Согласно информации, полученной от надзорного органа, ИП Халиков оформлял документы на животных и мясную продукцию с явными нарушениями. В период с 4 ноября 2023 года по 28 августа 2024 года он зарегистрировал целых 12 производственных эВСД на живых животных (664 головы) и 70 эВСД на мясные продукты, что вызвало серьезные вопросы о законности его деятельности. Более того, согласно данным ГБУ «Уфимская районная ветеринарная станция», предприниматель не осуществляет фактической деятельности в регионе, что указывает на то, что его площадка является лишь фантомом.