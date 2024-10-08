Козлов не пустили в Башкирию

Posted 8 октября, 10:00
Published 8 октября, 10:00
Modified 8 октября, 10:31
Updated 8 октября, 10:31
Как стало известно, в конце сентября 2024 года в ходе совместного рейда Россельхознадзора с Госавтоинспекцией на автодороге Р 240 Уфа-Оренбург был задержан автомобиль ГАЗ 33027. Водитель перевозил 110 голов мелкого рогатого скота без необходимых сопроводительных документов. Проверка показала, что у некоторых животных отсутствовали ушные бирки и другие средства идентификации, что является нарушением ветеринарного законодательства.
Сотрудники Россельхознадзора приняли решение вернуть скот обратно в Оренбургскую область. Лицам, допустившим подобные нарушения, было объявлено предостережение о недопустимости подобных действий в будущем.
Напомним, что в начале сентября 2024 года на совещании по вопросам биобезопасности было принято решение об усилении контроля на постах ДПС. Такие меры были приняты для предотвращения распространения опасных инфекций и недопущения несанкционированного ввоза животных и птицы на территорию Республики.