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Posted 8 октября, 10:00

Published 8 октября, 10:00

Modified 8 октября, 10:31

Updated 8 октября, 10:31

Козлов не пустили в Башкирию

Козлов не пустили в Башкирию

8 октября 2024, 10:00
Фото: 1MI
В регионе пресекли незаконный ввоз скота, сообщает во вторник, 8 октября, Россельхознадзор Башкирии.

Как стало известно, в конце сентября 2024 года в ходе совместного рейда Россельхознадзора с Госавтоинспекцией на автодороге Р 240 Уфа-Оренбург был задержан автомобиль ГАЗ 33027. Водитель перевозил 110 голов мелкого рогатого скота без необходимых сопроводительных документов. Проверка показала, что у некоторых животных отсутствовали ушные бирки и другие средства идентификации, что является нарушением ветеринарного законодательства.

Сотрудники Россельхознадзора приняли решение вернуть скот обратно в Оренбургскую область. Лицам, допустившим подобные нарушения, было объявлено предостережение о недопустимости подобных действий в будущем.

Напомним, что в начале сентября 2024 года на совещании по вопросам биобезопасности было принято решение об усилении контроля на постах ДПС. Такие меры были приняты для предотвращения распространения опасных инфекций и недопущения несанкционированного ввоза животных и птицы на территорию Республики.

В Башкирии перестанут защищать редких животных
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