Козлов не пустили в Башкирию

Напомним, что в начале сентября 2024 года на совещании по вопросам биобезопасности было принято решение об усилении контроля на постах ДПС. Такие меры были приняты для предотвращения распространения опасных инфекций и недопущения несанкционированного ввоза животных и птицы на территорию Республики.