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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:15

В Башкирию прибыли чешские цыплята

В Башкирию прибыли чешские цыплята

3 августа 2024, 05:12
Фото: 1MI
В Башкирию доставили около 22,5 тыс. племенных цыплят из Чехии, которые станут основой новой птицефермы в Буздякском районе, сообщает Россельхознадзор по РБ.

Индивидуальный предприниматель закупил целых 7 партий высокопродуктивных кур, среди которых такие знаменитые породы, как Андалузская голубая, Суссекс, Плимурок полосатый, Род-Айланд красный, РИФ524 и Леггорн бурый. Эти породы известны своей продуктивностью и качеством продукции.

Как сообщили в Россельхознадзоре по РБ, прибывшее поголовье птицы находится в удовлетворительном состоянии. После осмотра на границе все цыплята были помещены на месячный карантин для исследования на инфекционные болезни. Это стандартная процедура, которая помогает обеспечить безопасность и здоровье нового поголовья.

Птицефабрика под Уфой, на которой произошла вспышка гриппа, восстановится к 2025 году
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Напомним, что в 2023 году Башкирия столкнулась с серьезной проблемой — вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик под Уфой. В результате этого инцидента было уничтожено 3,2 миллиона кур, что сократило поголовье птиц в республике на целых 43%. Также были уничтожены миллионы яиц и значительное количество мяса. Ущерб от этой ситуации составил более 700 миллионов рублей.

Новая партия цыплят — это надежда на восстановление отрасли и улучшение качества продукции, считают эксперты.

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