В Башкирию прибыли чешские цыплята

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Индивидуальный предприниматель закупил целых 7 партий высокопродуктивных кур, среди которых такие знаменитые породы, как Андалузская голубая, Суссекс, Плимурок полосатый, Род-Айланд красный, РИФ524 и Леггорн бурый. Эти породы известны своей продуктивностью и качеством продукции.
Как сообщили в Россельхознадзоре по РБ, прибывшее поголовье птицы находится в удовлетворительном состоянии. После осмотра на границе все цыплята были помещены на месячный карантин для исследования на инфекционные болезни. Это стандартная процедура, которая помогает обеспечить безопасность и здоровье нового поголовья.
Напомним, что в 2023 году Башкирия столкнулась с серьезной проблемой — вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик под Уфой. В результате этого инцидента было уничтожено 3,2 миллиона кур, что сократило поголовье птиц в республике на целых 43%. Также были уничтожены миллионы яиц и значительное количество мяса. Ущерб от этой ситуации составил более 700 миллионов рублей.
Новая партия цыплят — это надежда на восстановление отрасли и улучшение качества продукции, считают эксперты.