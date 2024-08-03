В Башкирию прибыли чешские цыплята

Напомним, что в 2023 году Башкирия столкнулась с серьезной проблемой — вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик под Уфой. В результате этого инцидента было уничтожено 3,2 миллиона кур, что сократило поголовье птиц в республике на целых 43%. Также были уничтожены миллионы яиц и значительное количество мяса. Ущерб от этой ситуации составил более 700 миллионов рублей.