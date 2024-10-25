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Posted 25 октября, 17:38

Published 25 октября, 17:38

Modified 25 октября, 19:01

Updated 25 октября, 19:01

Башкирия продолжит кормить Китай

Башкирия продолжит кормить Китай

25 октября 2024, 17:38
Фото: © AFP 2024 / HECTOR RETAMAL
Крупную партию продукции башкортостанского производства отправили в Поднебесную — отчитались в региональном управлении Россельхознадзора в пятницу, 25 октября.

По данным надзорного ведомства, из Республики для экспорта в Китайскую Народную Республику вывезли 1131,35 тонн продовольственного ячменя. Произведена продукция была предприятием в Абзелиловском районе Башкирии. Отправляли груз в 45 железнодорожных вагонах.

Отметим, в первом полугодии 2024 года, согласно данным федерального Минсельхоза, Китай импортировал из России 423,2 тысячи тонн ячменя. По сравнению с 2023 годом, закупки российского зерна предприятиями КНР увеличились в 6,4 раза. В поставках ячменя, как заметил гендиректор Института конъектуры аграрного рынка Дмитрий Рыленко в интервью «Интерфаксу», заинтересована большая группа китайских региональных компаний.

Башкирия будет кормить Китай
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Ранее Mkset информировал о том, что власти включили в список экспортёров предприятие из Давлеканово — компания, согласно заверениям надзорного ведомства, готовится начать поставлять в Китай корма. Кроме того, партию гречневой крупы ранее вывезли из Башкирии для поставок в Турцию.

Башкирия будет кормить Турцию
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