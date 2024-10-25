Башкирия продолжит кормить Китай

Ранее Mkset информировал о том, что власти включили в список экспортёров предприятие из Давлеканово — компания, согласно заверениям надзорного ведомства, готовится начать поставлять в Китай корма. Кроме того, партию гречневой крупы ранее вывезли из Башкирии для поставок в Турцию.