Башкирия экспортирует мусор

Posted 5 ноября, 09:01
Published 5 ноября, 09:01
Modified 5 ноября, 10:06
Updated 5 ноября, 10:06
В то время как многие привыкли видеть мусор лишь как проблему, Башкирия находит в нем возможность для развития. Согласно отчету Россельхознадзора, в октябре специалисты проверили экспортную партию весом более 90 тонн неагломерированных опилок. Эти опилки были отправлены предприятием из Уфимского района в Монголию.
Процесс проверки оказался довольно серьезным: отобранные пробы прошли тщательную лабораторную экспертизу в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ. Как выяснили эксперты, никаких карантинных вредителей в пробах не обнаружено.
Но зачем же Монголии понадобились наши опилки?
— Ответ прост: это сырье можно использовать в различных отраслях — от производства бумаги до создания экологически чистых строительных материалов. В условиях растущего интереса к устойчивому развитию и экологии такая продукция становится особенно актуальной, — сообщают эксперты.