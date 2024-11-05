Башкирия экспортирует мусор

В то время как многие привыкли видеть мусор лишь как проблему, Башкирия находит в нем возможность для развития. Согласно отчету Россельхознадзора, в октябре специалисты проверили экспортную партию весом более 90 тонн неагломерированных опилок. Эти опилки были отправлены предприятием из Уфимского района в Монголию.