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Posted 5 ноября, 09:01

Published 5 ноября, 09:01

Modified 5 ноября, 10:06

Updated 5 ноября, 10:06

Башкирия экспортирует мусор

Башкирия экспортирует мусор

5 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI.
Опилки становятся товаром на международной арене, сообщает во вторник, 5 ноября, Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

В то время как многие привыкли видеть мусор лишь как проблему, Башкирия находит в нем возможность для развития. Согласно отчету Россельхознадзора, в октябре специалисты проверили экспортную партию весом более 90 тонн неагломерированных опилок. Эти опилки были отправлены предприятием из Уфимского района в Монголию.

Процесс проверки оказался довольно серьезным: отобранные пробы прошли тщательную лабораторную экспертизу в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ. Как выяснили эксперты, никаких карантинных вредителей в пробах не обнаружено.

Но зачем же Монголии понадобились наши опилки?

— Ответ прост: это сырье можно использовать в различных отраслях — от производства бумаги до создания экологически чистых строительных материалов. В условиях растущего интереса к устойчивому развитию и экологии такая продукция становится особенно актуальной, — сообщают эксперты.
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Как ранее сообщал Mkset, индейка из Мелеуза отправилась покорять жителей Гвинеи.

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