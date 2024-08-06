Лживые тефтели нашли в Башкирии

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Специалисты управления Россельхознадзора провели мониторинг данных Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» и обнаружили нарушения на площадке ООО «ВЕСНА». В период с 29 июля по 2 августа 2024 года в ходе проверки выяснилось, что продукция, обозначенная как «Тефтели из говядины», на самом деле была изготовлена с использованием мяса птицы.
Как оказалось, уполномоченное лицо предприятия оформило производственный сертификат на эти тефтели еще 24 июля 2024 года. Но вместо ожидаемого говяжьего фарша производитель использовал мясо птицы. И вот тут-то и начинаются серьезные проблемы: использование несоответствующего типа сырья ставит под сомнение безопасность продукта и затрудняет его прослеживаемость. А это означает, что потребители рискуют получить товар низкого качества или даже небезопасный для здоровья.
Неудивительно, такие действия нарушают ветеринарные правила, утвержденные Минсельхозом России. Согласно пунктам правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, подобные нарушения могут привести к серьезным последствиям для производителя. Более того, управление уже отправило предупреждение в адрес ООО «ВЕСНА» через систему «Ветис.Паспорт», акцентируя внимание на необходимости соблюдения всех норм и стандартов.