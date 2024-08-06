Лживые тефтели нашли в Башкирии

Как оказалось, уполномоченное лицо предприятия оформило производственный сертификат на эти тефтели еще 24 июля 2024 года. Но вместо ожидаемого говяжьего фарша производитель использовал мясо птицы. И вот тут-то и начинаются серьезные проблемы: использование несоответствующего типа сырья ставит под сомнение безопасность продукта и затрудняет его прослеживаемость. А это означает, что потребители рискуют получить товар низкого качества или даже небезопасный для здоровья.