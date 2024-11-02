Башкирия будет кормить Африку

Как стало известно, с начала 2024 года башкирские производители уже осуществили пять поставок мясной продукции на Африканский континент, объем экспорта составил 135 тонн. Индейка из Башкирии теперь также появляется на столах жителей Конго и Бенина, а не так давно к этому списку присоединилась и Гвинея.