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Posted 2 ноября, 05:49

Published 2 ноября, 05:49

Modified 2 ноября, 05:51

Updated 2 ноября, 05:51

Башкирия будет кормить Африку

Башкирия будет кормить Африку

2 ноября 2024, 05:49
Фото: FreePik.
Индейка из Мелеуза отправилась в Гвинею, сообщает в субботу, 2 ноября, пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Мелеузовское предприятие ООО «Союзпромптица» решило покорить африканский континент, начав поставки полуфабрикатов из мяса индейки в различные страны. На этот раз их продукция достигла Республики Гвинея — первая партия весом 27 тонн была отгружена 31 октября 2024 года.

Как стало известно, с начала 2024 года башкирские производители уже осуществили пять поставок мясной продукции на Африканский континент, объем экспорта составил 135 тонн. Индейка из Башкирии теперь также появляется на столах жителей Конго и Бенина, а не так давно к этому списку присоединилась и Гвинея.

Перед отгрузкой вся продукция проходит обязательные лабораторные испытания в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Первая партия индейки из Башкортостана доставляется автомобильным транспортом до Санкт-Петербурга, а затем морским путем направляется в Гвинею.

Башкирия продолжит кормить Китай
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Как ранее сообщал Mkset, из Башкирии для экспорта в Китайскую Народную Республику вывезли 1131,35 тонн продовольственного ячменя.

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