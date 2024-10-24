Подозрительные кобылы заинтересовали ГАИ в Башкирии

Как стало известно, 23 октября 2024 года, во время очередного рейда на 1376 км трассы М5 — Урал, сотрудники остановили грузовик марки Scania. По словам водителя, он перевез лошадей из Республики Алтай в Чувашию. Однако документов, подтверждающих законность этой транспортировки и здоровье животных, у него не оказалось.