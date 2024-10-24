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Posted 24 октября, 08:36

Published 24 октября, 08:36

Modified 24 октября, 08:44

Updated 24 октября, 08:44

В Башкирии арестовали табун лошадей

Подозрительные кобылы заинтересовали ГАИ в Башкирии

24 октября 2024, 08:36
Фото: 1MI

В Башкирии арестовали табун лошадей

В регионе лошади оказались в центре внимания правоохранительных органов, сообщает в четверг, 24 октября, Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

На трассе М5 — Урал в результате совместной работы Управления Россельхознадзора и Госавтоинспекции была пресечена незаконная перевозка 39 лошадей. Эти «подозрительные кобылы» стали героями расследования.

Ситуация сложилась таким образом, что на одном из совещаний межведомственной комиссии было решено усилить контроль на постах ДПС для предотвращения нарушений ветеринарного законодательства. Это решение было вызвано растущей озабоченностью по поводу возможного завоза инфекционных заболеваний через границы Республики Башкортостан.

Как стало известно, 23 октября 2024 года, во время очередного рейда на 1376 км трассы М5 — Урал, сотрудники остановили грузовик марки Scania. По словам водителя, он перевез лошадей из Республики Алтай в Чувашию. Однако документов, подтверждающих законность этой транспортировки и здоровье животных, у него не оказалось.

Лошади были временно помещены под контроль ветеринарной службы Республики Башкортостан для проведения необходимых карантинных мероприятий и идентификации. Перевозчику и владельцу животных объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при транспортировке животных.

Усатый вредитель угрожает Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе нарастают опасения из-за нашествия усачей, которые могут нанести вред лесам.

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