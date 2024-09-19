Сомнительные купаты и манты нашли в Уфе

Более того, индивидуальный предприниматель Э. Н. Дарбинян также попал под прицел проверяющих. В ходе мониторинга было выявлено оформление 45 эВСД на вареники, манты и пельмени с датами изготовления 29–30 сентября 2024 года, что также оказалось недостоверной информацией. В результате ему приостановили регистрацию в системе «ВетИС Паспорт» на срок 30 дней.