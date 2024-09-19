Сомнительные купаты и манты нашли в Уфе

Posted 19 сентября, 14:30
Published 19 сентября, 14:30
Modified 19 сентября, 18:31
Updated 19 сентября, 18:31
Россельхознадзор по Республике Башкортостан провел мониторинг с 1 по 18 сентября 2024 года в рамках федеральной информационной системы ФГИС «Меркурий» и выявил ряд нарушений при оформлении мясных изделий.
Одним из ярких примеров стало оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию от ООО «ПРОД-ОПТ». На мясо птицы механической обвалки «Халяль» объемом 100 кг была указана недостоверная дата изготовления — 30 сентября 2024 года. В результате компания получила предостережение о недопустимости дальнейших нарушений.
Не остался в стороне и Нефтекамский мясокомбинат, который также допустил аналогичное нарушение. При производстве купатов общим весом 100 кг была указана неверная дата изготовления — 28 марта 2024 года. Уполномоченные лица получили предупреждение в системе «ВетИС Паспорт».
Более того, индивидуальный предприниматель Э. Н. Дарбинян также попал под прицел проверяющих. В ходе мониторинга было выявлено оформление 45 эВСД на вареники, манты и пельмени с датами изготовления 29–30 сентября 2024 года, что также оказалось недостоверной информацией. В результате ему приостановили регистрацию в системе «ВетИС Паспорт» на срок 30 дней.
В общей сложности Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан было объявлено три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а двум пользователям приостановлена регистрация в системе ФГИС «Меркурий» на месяц.