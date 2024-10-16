Коварный сорняк отравил жизнь в Башкирии

Стоит отметить, что амброзия трехраздельная — это не просто обычный сорняк. Он растет так стремительно, что вытесняет другие растения, забирая у них воду и питательные вещества из почвы. В результате рядом с ней практически все культуры высыхают, что может привести к значительным потерям урожая.