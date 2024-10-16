Коварный сорняк отравил жизнь в Башкирии

Posted 16 октября, 08:57
Published 16 октября, 08:57
Modified 16 октября, 11:47
Updated 16 октября, 11:47
В 2024 году специалисты Россельхознадзора провели масштабный мониторинг амброзии в 28 районах Республики. В результате визуальных осмотров и лабораторных исследований было отобрано 446 проб вегетативных частей растений с общей площади 78,7 тысячи гектаров. Как стало известно, во всех образцах была обнаружена амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida), что привело к установлению карантинной фитосанитарной зоны на площади 5,6 тысячи гектаров.
Стоит отметить, что амброзия трехраздельная — это не просто обычный сорняк. Он растет так стремительно, что вытесняет другие растения, забирая у них воду и питательные вещества из почвы. В результате рядом с ней практически все культуры высыхают, что может привести к значительным потерям урожая.
Но на этом беды не заканчиваются. Пыльца амброзии — один из самых агрессивных аллергенов, способный вызывать аллергические реакции у людей. Аллергологи предупреждают: всего 25 зернышек пыльцы на кубометр воздуха могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая бронхиты и астму.
Проблема усугубляется тем, что амброзия невероятно плодовита: каждый куст может дать от 30 до 150 тысяч семян за сезон. Эти семена сохраняют свою всхожесть до 40 лет. Стоит отметить, что цветущая амброзия может испортить молоко у дойных животных, придавая ему резкий неприятный запах и вкус.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии в октябре было собрано 3 миллиона тонн зерна, что составляет 95% от запланированных площадей.