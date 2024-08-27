Башкирию кормят неизвестно чем

Мониторинг, проведенный государственными инспекторами, выявил тревожные факты: индивидуальные предприниматели из городов Туймазы и Октябрьский игнорируют федеральные законы, касающиеся безопасности продуктов. Они оказались не зарегистрированными в системе ФГИС ВетИС «Меркурий», что является обязательным требованием для использования продуктов животного происхождения. Более того, эти предприниматели готовили блюда без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), которые должны подтверждать безопасность и качество используемых ингредиентов.