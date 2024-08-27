Башкирию кормят неизвестно чем

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:50
Мониторинг, проведенный государственными инспекторами, выявил тревожные факты: индивидуальные предприниматели из городов Туймазы и Октябрьский игнорируют федеральные законы, касающиеся безопасности продуктов. Они оказались не зарегистрированными в системе ФГИС ВетИС «Меркурий», что является обязательным требованием для использования продуктов животного происхождения. Более того, эти предприниматели готовили блюда без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), которые должны подтверждать безопасность и качество используемых ингредиентов.
Как известно, свежие и безопасные продукты — это основа здорового питания. Однако в данном случае потребители рискуют получить не только невкусную пищу, но и потенциально опасную для здоровья. Без соответствующих документов сложно гарантировать, что продукты прошли необходимые проверки и соответствуют стандартам качества.
Инспекторы Россельхознадзора уже вынесли предостережения нарушителям об ответственности за несоблюдение обязательных требований законодательства.