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Ноябрь
«Это не макдональдс»: мэр Уфы позавтракал в школьной столовой
8 ноября, 07:50
Сливочное масло стоит в Уфе ₽55
7 ноября, 15:31
Что приготовить из тыквы, выращенной в Башкирии
5 ноября, 05:27
Башкирия будет кормить Африку
2 ноября, 05:49
Октябрь
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
Башкирия будет кормить Турцию
23 октября, 17:25
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»
23 октября, 08:53
В Уфе взлетели цены на 25 популярных продуктов
15 октября, 04:20
Цены на молоко взлетели в Уфе
14 октября, 16:35
Ярмарки помешают движению в Уфе
10 октября, 03:56
Цены в Башкирии перестали расти
4 октября, 15:20
Мед и кумыс — в пробке томись
4 октября, 05:45
Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки
4 октября, 04:10
Сентябрь
Осенняя диета: меню для похудения
29 сентября, 01:29
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55
Бананы выросли в Башкирии
19 сентября, 14:01
Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение
19 сентября, 08:05
Молочный папа появился в Уфе
16 сентября, 18:59
Видео. Ядовитые арбузы наводнили Башкирию
6 сентября, 10:44

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