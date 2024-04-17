Не только капуста — какие свежие овощи и фрукты есть в магазинах Башкирии

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Свежая картошка, выращенная не на дачах, есть почти во всех супермаркетах. Она приезжает из Египта. У нее прекрасный товарный вид — она крупная, ровная, не ровня нашей, перезимовавшей на складах. Вкусовые качества достойны хорошей оценки — можно и варить, и жарить, и запекать. Страна-производитель обычно указана на ценнике.
Молодая капуста поступает на прилавки из Узбекистана. Овощ нежно-зеленого цвета обладает всем набором витаминов, готовить ее можно не мудрствуя — не займет много времени и сил.
Цитрусовые тоже можно найти не прошлогодние. Апельсины сейчас привозят из Коста-Рики, а мандарины из Марокко.
Южная Америка, где сейчас середина осени, радует российские магазины урожаем авокадо. Кстати этот фрукт пользуется сейчас особой популярностью. А для тех, кто держит пост, заменяет сливочное масло. Еще из региона везут ананасы.
Первая клубника приезжает в магазины из Армении. В отличие от тепличных, ягоды не «пластиковые», а ароматные и с ярким вкусом.
Одним словом, читая информацию на этикетках и ценниках, можно обеспечить свое меню полноценным поступлением витаминов из свежих овощей и фруктов даже в апреле.