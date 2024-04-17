mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Капусту привозят из Узбекистана

Не только капуста — какие свежие овощи и фрукты есть в магазинах Башкирии

17 апреля 2024, 05:52
Фото: 1MI
Капусту привозят из Узбекистана
Несмотря на то, что до местных даров природы еще далеко, в магазинах Башкирии уже можно найти свежие овощи и фрукты.

Свежая картошка, выращенная не на дачах, есть почти во всех супермаркетах. Она приезжает из Египта. У нее прекрасный товарный вид — она крупная, ровная, не ровня нашей, перезимовавшей на складах. Вкусовые качества достойны хорошей оценки — можно и варить, и жарить, и запекать. Страна-производитель обычно указана на ценнике.

Молодая капуста поступает на прилавки из Узбекистана. Овощ нежно-зеленого цвета обладает всем набором витаминов, готовить ее можно не мудрствуя — не займет много времени и сил.

Цитрусовые тоже можно найти не прошлогодние. Апельсины сейчас привозят из Коста-Рики, а мандарины из Марокко.

Южная Америка, где сейчас середина осени, радует российские магазины урожаем авокадо. Кстати этот фрукт пользуется сейчас особой популярностью. А для тех, кто держит пост, заменяет сливочное масло. Еще из региона везут ананасы.

Первая клубника приезжает в магазины из Армении. В отличие от тепличных, ягоды не «пластиковые», а ароматные и с ярким вкусом.

Одним словом, читая информацию на этикетках и ценниках, можно обеспечить свое меню полноценным поступлением витаминов из свежих овощей и фруктов даже в апреле.

В Башкирии подорожали овощи
Узнать подробнее
Борщевой набор: в Башкирии подорожала капуста, но подешевела свекла
Узнать подробнее
Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью
Узнать подробнее
Читайте также:
В выходные в Уфе пройдут ярмарки фермерских продуктовВ Башкирии подорожали корнеплоды, хлеб и молочная продукция
#Инна Мамонтова#Уфа#Башкортостан#Продукты#Производство#Магазины#Овощ#Фрукт#Импорт
Подпишитесь
«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов
Сегодня, 07:49
В Уфе снесут дом по улице Зенцова
Сегодня, 07:03
В Уфе врачи спасли молодую девушку от инвалидности
Сегодня, 07:00
В республике уровень воды в реках поднялся максимально
Сегодня, 06:33
В Уфе появится биолаборатория для работы с опасными и неизвестными инфекциями
Сегодня, 06:06
Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих
Вчера, 19:54
"