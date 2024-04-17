Не только капуста — какие свежие овощи и фрукты есть в магазинах Башкирии

Свежая картошка, выращенная не на дачах, есть почти во всех супермаркетах. Она приезжает из Египта. У нее прекрасный товарный вид — она крупная, ровная, не ровня нашей, перезимовавшей на складах. Вкусовые качества достойны хорошей оценки — можно и варить, и жарить, и запекать. Страна-производитель обычно указана на ценнике.