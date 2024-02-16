Борщевой набор: в Башкирии подорожала капуста, но подешевела свекла

Отметим, что капуста в магазинах Башкирии дорожает уже вторую неделю. По данным Башстата, в период с 22 по 29 января капуста подорожала на 6,5%, до 35,35 рублей за килограмм. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь.