Борщевой набор: в Башкирии подорожала капуста, но подешевела свекла

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В период с 5 по 12 февраля в республике наиболее сильно выросли цены на белокочанную капусту (+2,6%). Средняя стоимость килограмма капусты таким образом составила порядка 36,23 рубля. В цене по итогам прошлой недели также выросли морковь (+1,9%) и поваренная соль (+1,5%) — 34,43 и 12,57 рубля соответственно.
В это же время цены на ряд пищевых продуктов снизились. Так, на 1,9% подешевели столовая свекла (средняя цена — 33,83 рубля), на 1,9% — фруктово-ягодные детские консервы для (493,67 рубля), на 1,5% — вареная колбаса (456,70 рубля).
Отметим, что капуста в магазинах Башкирии дорожает уже вторую неделю. По данным Башстата, в период с 22 по 29 января капуста подорожала на 6,5%, до 35,35 рублей за килограмм. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь.