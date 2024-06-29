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Updated Сегодня, 07:14

Кот-обжора ограбил уфимский магазин

Кот-обжора ограбил уфимский магазин

29 июня 2024, 07:12
Фото: 1MI
Наглый и находчивый питомец совершил дерзкое преступление в супермаркете села Нагаево, кадрами поделились очевидцы в соцсетях.

На записи видно, как рыжий воришка с удовольствием лакомится кормом из скинутой им с прилавка пачки. При этом по изображению на упаковке можно догадаться, что предназначается лакомство для совсем другого вида домашних животных. Кот, однако, не из гурманов — собачья еда ему тоже пришлась по вкусу.

Со слов автора, прогонять наглеца из магазина не стали.

— Решили понять и простить, — гласит подпись к видеоролику.
Видео: 1MI

Кадры разлетелись по соцсетям и умилили пользователей, собрав множество комментариев.

— Охотник! Добытчик! — пишет Николас М.
— До чего животных довели! Люди сложно, что ли купить корм коту купить всего то 110р — воззвал к горожанам пользователь Данил.
— Если сам разорвал пакет — теперь всегда будет искать места, где пакеты похоже пахнут. Наша вообще никакой человеческой еды не признаёт, и даже открытый пакет с любимым кормом не трогает — даже голодная ходит, кричит, но требует непременно в миску положить, — поделился Юрий.
— Святые люди, спасибо большое за «понять и простить» ❤️ — поблагодарил уфимец неравнодушных к судьбе животного.
#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Продукты#Кот#Животные#Торговля#Нагаево#Кошки#Магазин
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