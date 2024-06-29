Кот-обжора ограбил уфимский магазин

На записи видно, как рыжий воришка с удовольствием лакомится кормом из скинутой им с прилавка пачки. При этом по изображению на упаковке можно догадаться, что предназначается лакомство для совсем другого вида домашних животных. Кот, однако, не из гурманов — собачья еда ему тоже пришлась по вкусу.