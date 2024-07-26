Окрошка в Башкирии подорожала до ₽451

Впрочем, цены в республике можно назвать относительно щадящими, хоть и не самыми низкими в Росии. Так, самой доступной окрошка оказалась в Мордовии (₽422), Липецкой (₽423), Курской (₽425) и Воронежской (₽428) областях, а также Дагестане (₽430).