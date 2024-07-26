Окрошка в Башкирии подорожала до ₽451

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
«Индекс окрошки» подсчитали в России. Исследователи выяснили, сколько стоит приготовить традиционный холодный суп на четырёх человек в разных регионах.
В своих расчётах аналитики руководствовались данными Росстата о стоимости огурцов, варёной колбасы, яиц, сметаны, лука, укропы и картофеля. Там, где статистическое ведомство не располагало информацией — о ценах на квас и редис — исследователи обратились к сторонним источникам.
Так, в Башкирии показатели оказались следующими:
Картофель (400 гр) — ₽16;
Яйца (3 шт) — ₽28;
Колбаса варёная (300 гр) — ₽144;
Огурцы свежие (300 гр) — ₽24;
Редис (300 гр) — ₽38;
Зелень свежая (100 гр) — ₽69;
Сметана (200 гр) — ₽52;
Квас (1 л) — ₽80.
Итого: ₽451.
Впрочем, цены в республике можно назвать относительно щадящими, хоть и не самыми низкими в Росии. Так, самой доступной окрошка оказалась в Мордовии (₽422), Липецкой (₽423), Курской (₽425) и Воронежской (₽428) областях, а также Дагестане (₽430).
Наиболее дорогим же блюдо является на Камчатке (₽879), в Магаданской и Сахалинской областях (₽822 и ₽743 соответственно), Якутии (₽683) и на Чукотке (₽1154).