mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Окрошка в Башкирии подорожала до ₽451

Окрошка в Башкирии подорожала до ₽451

26 июля 2024, 11:42
Фото: mkset.ru
Аналитики уверены — стоимость набора ингридиентов популярного летнего блюда отражает и цены в регионе в целом, рассказывает портал «Банкирос».

«Индекс окрошки» подсчитали в России. Исследователи выяснили, сколько стоит приготовить традиционный холодный суп на четырёх человек в разных регионах.

В своих расчётах аналитики руководствовались данными Росстата о стоимости огурцов, варёной колбасы, яиц, сметаны, лука, укропы и картофеля. Там, где статистическое ведомство не располагало информацией — о ценах на квас и редис — исследователи обратились к сторонним источникам.

Так, в Башкирии показатели оказались следующими:

  • Картофель (400 гр) — ₽16;

  • Яйца (3 шт) — ₽28;

  • Колбаса варёная (300 гр) — ₽144;

  • Огурцы свежие (300 гр) — ₽24;

  • Редис (300 гр) — ₽38;

  • Зелень свежая (100 гр) — ₽69;

  • Сметана (200 гр) — ₽52;

  • Квас (1 л) — ₽80.

Итого: ₽451.

Впрочем, цены в республике можно назвать относительно щадящими, хоть и не самыми низкими в Росии. Так, самой доступной окрошка оказалась в Мордовии (₽422), Липецкой (₽423), Курской (₽425) и Воронежской (₽428) областях, а также Дагестане (₽430).

Наиболее дорогим же блюдо является на Камчатке (₽879), в Магаданской и Сахалинской областях (₽822 и ₽743 соответственно), Якутии (₽683) и на Чукотке (₽1154).

Почему цены на свеклу и картошку продолжают расти: что ожидать жителям Уфы?
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в магазинах Башкирии выросли цены на ряд привычных продуктов.

Читайте также:
Окрошка в Уфе стоит ₽590Обвал цен заметили в БашкирииВ Уфе поднимают цены на электрички
#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#Лето#Новости Башкирии#Новости Уфы#Продукты#Цены#Окрошка#Блюда
Подпишитесь
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Вчера, 12:47
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
Вчера, 08:34
Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе
Вчера, 08:49
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
Вчера, 09:22
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
Вчера, 10:53
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Вчера, 04:54