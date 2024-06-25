В Башкирии появится ферма за ₽6,2 млрд

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Напомним, масштабный проект обошелся в порядка ₽6,2 млрд. Из бюджета региона в эту сумму вложили ₽268 млн, соответствующий договор с республиканскими властями предприятие подписало в этом году.
Согласно проектной документации, планируется, что одновременно там смогут содержать четыре тысячи голов скота. Каждый день будут доить по 3600 коров — это около 45 кг молока с каждого животного в сутки.
Сейчас рабочие занимаются строительством общежития для будущих сотрудников из других частей региона. На сегодняшний день готов доильный зал на 90 коров и один из корпусов с административно-бытовым назначением.