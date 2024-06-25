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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

В Башкирии появится ферма за ₽6,2 млрд

В Башкирии появится ферма за ₽6,2 млрд

25 июня 2024, 16:24
Фото: правительство РБ
Крупную молочную ферму в Стерлитамакском районе Башкирии пообещали завершить к 2025 году, сообщил в ходе осмотра строящегося объекта премьер-министр региона Андрей Назаров.

Напомним, масштабный проект обошелся в порядка ₽6,2 млрд. Из бюджета региона в эту сумму вложили ₽268 млн, соответствующий договор с республиканскими властями предприятие подписало в этом году.

Согласно проектной документации, планируется, что одновременно там смогут содержать четыре тысячи голов скота. Каждый день будут доить по 3600 коров — это около 45 кг молока с каждого животного в сутки.

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Сейчас рабочие занимаются строительством общежития для будущих сотрудников из других частей региона. На сегодняшний день готов доильный зал на 90 коров и один из корпусов с административно-бытовым назначением.

#Бизнес#Животноводство#Деньги#Башкортостан#Инвестиции#Строительство#Новости экономики#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Продукты#Животные#Стерлитамакский район#Ферма#Молоко
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