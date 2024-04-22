В Уфе в магазинах «Около» появились фермерские продукты

На сегодняшний день в республике открыт 21 магазин сети. Потенциал рынка позволяет открыть в течение 5-7 лет в регионе порядка тысячи таких объектов. Станет ли новый формат востребован у жителей Башкирии, покажет время, однако и руководство республики и менеджеры компании уверены, что все возможности у сети для этого есть.