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В Уфе в магазинах «Около» появились фермерские продукты

В Уфе в магазинах «Около» появились фермерские продукты

22 апреля 2024, 09:34. Обновлено в 09:36
Башкирские фермеры начали поставлять свою продукцию на полки сети «Около» от Х5 Group. В пятницу 19 апреля результаты сотрудничества проверил министр торговли Башкирии Алексей Гусев. Mkset также побывал в одном из магазинов сети и выяснил, в чем ее особенность.

Одним из отличий магазинов «Около», как рассказал директор проекта «X5 Для бизнеса» Игорь Плетнев, стал подход к работе с предпринимателями. Торговые точки открываются по прямой франшизе, а владелец каждого магазина может самостоятельно формировать ассортимент и имеет полную операционную свободу. От франчайзера они получают экспертизу, поддержку, в том числе и финансовую, доступ к сервисам и аналитике.

«Наш девиз: „Франшиза для тех, кто любит свободу“. Это все-таки главное, что беспокоит предпринимателя. Вот мы и решили, что это будет нашей главной особенностью», — рассказывает Плетнев.
 
«Среди интересных „фишек“: у нас действует программа „Оптом дешевле“, благодаря которой клиенты могут получать скидки при заказе больших партий товаров. Также идет процесс подключения программы лояльности X5», — поделился франчайзи Владислав Кадыров.

У магазинов в Башкирии будет своя специфика — большая часть ассортимента, как планируется, должна состоять из продуктов местных фермеров. Первые поставки уже оказались на полках ритейлера — это стало возможно благодаря недавно заключенному соглашению «Х5 Для бизнеса» (бывш. «Форвард-Маркет») с Агропромышленным кластером Республики Башкортостан и компанией Food Miles («Фудмайлз»). Последняя выступает в качестве агрегатора для продукции от малых поставщиков.

«Мы осуществляем сбыт и логистику продукции локальных производителей. Пока тут делаем первые шаги: запустили сотрудничество с локальными производителями молочной и мясной продукции. Но переговоры и поиск поставщиков продолжается», — говорит Андрей Гидревич, генеральный директор Food Miles.

Руководство региона полагает, что проект, совмещающий возможности крупного ритейла, фермеров и операторов, пойдет на пользу локальным производителям, даст им дополнительные возможности для сбыта.

«Всегда существовала такая проблема: федеральные игроки обладают большими мощностями, но работают, как конвейер. И всегда у них была проблема в работе с фермерами. Все-таки у их продукции своя специфика, у товаров не такая узнаваемая упаковка, небольшой срок хранения. Мне кажется, коллеги из X5 смогли решить эту дилемму», — считает глава Минторга республики.

На сегодняшний день в республике открыт 21 магазин сети. Потенциал рынка позволяет открыть в течение 5-7 лет в регионе порядка тысячи таких объектов. Станет ли новый формат востребован у жителей Башкирии, покажет время, однако и руководство республики и менеджеры компании уверены, что все возможности у сети для этого есть.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Продукты#Магазины
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