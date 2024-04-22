В Уфе в магазинах «Около» появились фермерские продукты

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Одним из отличий магазинов «Около», как рассказал директор проекта «X5 Для бизнеса» Игорь Плетнев, стал подход к работе с предпринимателями. Торговые точки открываются по прямой франшизе, а владелец каждого магазина может самостоятельно формировать ассортимент и имеет полную операционную свободу. От франчайзера они получают экспертизу, поддержку, в том числе и финансовую, доступ к сервисам и аналитике.
«Наш девиз: „Франшиза для тех, кто любит свободу“. Это все-таки главное, что беспокоит предпринимателя. Вот мы и решили, что это будет нашей главной особенностью», — рассказывает Плетнев.
«Среди интересных „фишек“: у нас действует программа „Оптом дешевле“, благодаря которой клиенты могут получать скидки при заказе больших партий товаров. Также идет процесс подключения программы лояльности X5», — поделился франчайзи Владислав Кадыров.
У магазинов в Башкирии будет своя специфика — большая часть ассортимента, как планируется, должна состоять из продуктов местных фермеров. Первые поставки уже оказались на полках ритейлера — это стало возможно благодаря недавно заключенному соглашению «Х5 Для бизнеса» (бывш. «Форвард-Маркет») с Агропромышленным кластером Республики Башкортостан и компанией Food Miles («Фудмайлз»). Последняя выступает в качестве агрегатора для продукции от малых поставщиков.
«Мы осуществляем сбыт и логистику продукции локальных производителей. Пока тут делаем первые шаги: запустили сотрудничество с локальными производителями молочной и мясной продукции. Но переговоры и поиск поставщиков продолжается», — говорит Андрей Гидревич, генеральный директор Food Miles.
Руководство региона полагает, что проект, совмещающий возможности крупного ритейла, фермеров и операторов, пойдет на пользу локальным производителям, даст им дополнительные возможности для сбыта.
«Всегда существовала такая проблема: федеральные игроки обладают большими мощностями, но работают, как конвейер. И всегда у них была проблема в работе с фермерами. Все-таки у их продукции своя специфика, у товаров не такая узнаваемая упаковка, небольшой срок хранения. Мне кажется, коллеги из X5 смогли решить эту дилемму», — считает глава Минторга республики.
На сегодняшний день в республике открыт 21 магазин сети. Потенциал рынка позволяет открыть в течение 5-7 лет в регионе порядка тысячи таких объектов. Станет ли новый формат востребован у жителей Башкирии, покажет время, однако и руководство республики и менеджеры компании уверены, что все возможности у сети для этого есть.