Башкирия отправила 63 тонны гречки в Бельгию и Турцию

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По данным надзорного ведомства, компания экспортировала в Королевство Бельгию и Турецкую Республику более 63 т гречневой крупы.
В Россельхознадзоре также отчитались о том, что вся продукция прошла проверку сотрудников ведомства. Для отгрузки большой партии товара предприятию потребовались заверения от отделов краантина растений, а также контроля качества зерна и семенного контроля.
— Партии крупы были тщательно досмотрены и оформлены, а также отобраны пробы подкарантинной продукции для проведения комплекса исследований в подведомственной испытательной лаборатории, — гласит сообщение Россельхознадзора.