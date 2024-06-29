mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Башкирия отправила 63 тонны гречки в Бельгию и Турцию

Башкирия отправила 63 тонны гречки в Бельгию и Турцию

29 июня 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney
Крупные партии зерна отгрузило башкортостанское предприятие для отправки в страны Запада, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным надзорного ведомства, компания экспортировала в Королевство Бельгию и Турецкую Республику более 63 т гречневой крупы.

Торговля Башкирии с Турцией выросла на 16%
Узнать подробнее

В Россельхознадзоре также отчитались о том, что вся продукция прошла проверку сотрудников ведомства. Для отгрузки большой партии товара предприятию потребовались заверения от отделов краантина растений, а также контроля качества зерна и семенного контроля.

— Партии крупы были тщательно досмотрены и оформлены, а также отобраны пробы подкарантинной продукции для проведения комплекса исследований в подведомственной испытательной лаборатории, — гласит сообщение Россельхознадзора.
#Башкортостан#Новости экономики#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Продукты#Торговля#Импорт#Экспорт#Внешнеэкономические отношения
Подпишитесь
687 млн рублей для ста человек потратят в Уфе
Сегодня, 04:13
Таксист заплатит ₽1,9 млн за ДТП в Башкирии
Сегодня, 03:32
Туристки из Уфы устроили кутёж в круизе
Вчера, 09:34
Особняк с историей в центре Уфы пустят с молотка за ₽8 млн
Вчера, 09:21
Бригаду рабочих залило кислотой в Башкирии
Вчера, 08:55
Уфимка пережила семь кесаревых сечений и не хочет останавливаться
Вчера, 08:17