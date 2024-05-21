Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии

В то же время некоторые продукты, напротив, подешевели. Среди них творог (-0,83%), куриные яйца (-2,5%), груши (-3,11%), виноград (-1,78%), белокочанная капуста (-1,63%). Сильнее всего, по данным ведомства, подешевели огурцы — по сравнению с прошлым месяцем их стоимость упала на 10,27% — цена за кг составила в среднем 143,24 ₽.