Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Башкирии за прошлый месяц выросли цены на ряд категорий продовольственных товаров, сообщает БашСтат.
Сильнее всего в апреле в Башкирии выросли цены на свеклу — до +13,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость килограмма фиолетовых корнеплодов в среднем составила 47,87 ₽. Значительно выросли цены на морковь (+13,22%). За килограмм жителям республики придется отдать до 44,92 ₽.
Подорожали и фрукты. Так, бананы выросли в цене на +7,24%, а цена за килограмм выросла до 159,07 ₽. Яблоки выросли в цене на +4,54% — в среднем около 113,05 ₽ за кг.
Цены выросли и на многие другие товары. К примеру, шоколад (+2,1%), кофе (2,85%), манную крупу (+0,8%), горох и фасоль (+3,95%).
В то же время некоторые продукты, напротив, подешевели. Среди них творог (-0,83%), куриные яйца (-2,5%), груши (-3,11%), виноград (-1,78%), белокочанная капуста (-1,63%). Сильнее всего, по данным ведомства, подешевели огурцы — по сравнению с прошлым месяцем их стоимость упала на 10,27% — цена за кг составила в среднем 143,24 ₽.