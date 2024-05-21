mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Магазины Башкирии удивляют ценами

Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии

21 мая 2024, 10:05
Фото: 1MI

Магазины Башкирии удивляют ценами

Данные статистики цен на избранные товарные категории в магазинах республики публикует Башстат.

В Башкирии за прошлый месяц выросли цены на ряд категорий продовольственных товаров, сообщает БашСтат.

Сильнее всего в апреле в Башкирии выросли цены на свеклу — до +13,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость килограмма фиолетовых корнеплодов в среднем составила 47,87 ₽. Значительно выросли цены на морковь (+13,22%). За килограмм жителям республики придется отдать до 44,92 ₽.

В Башкирии овощи подорожали до 7,4%
Узнать подробнее

Подорожали и фрукты. Так, бананы выросли в цене на +7,24%, а цена за килограмм выросла до 159,07 ₽. Яблоки выросли в цене на +4,54% — в среднем около 113,05 ₽ за кг.

Цены выросли и на многие другие товары. К примеру, шоколад (+2,1%), кофе (2,85%), манную крупу (+0,8%), горох и фасоль (+3,95%).

В то же время некоторые продукты, напротив, подешевели. Среди них творог (-0,83%), куриные яйца (-2,5%), груши (-3,11%), виноград (-1,78%), белокочанная капуста (-1,63%). Сильнее всего, по данным ведомства, подешевели огурцы — по сравнению с прошлым месяцем их стоимость упала на 10,27% — цена за кг составила в среднем 143,24 ₽.

Как выбрать самую вкусную клубнику: главный признак, который нельзя игнорировать
Узнать подробнее
Читайте также:
Съеденный на ужин моллюск привел уфимца в больницуВ Башкирии выросли зарплатыГлавой района Уфы стал Хамитов
#Общество#Экономика#Город#Уфа#Башкортостан#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Цены на молоко#Производство молока#Пищевые продукты#Продукты#Цены#Цены на продовольствие#Продукты питания#Рост цен на продукты#Натуральные продукты#Здоровый образ жизни#Здоровое питание#Фрукт
Подпишитесь
В Башкирии снесут скандальный стенд о сборе денег за посещение Айгира
Сегодня, 07:46
Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии — уже ₽10000
Сегодня, 05:36
Самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд
Сегодня, 05:20
ПСБ в Уфе поддержал VIII международный полумарафон «ЗаБег. РФ»
Вчера, 10:19
Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом
Сегодня, 06:12
«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте
Вчера, 13:44
"