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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Обвал цен заметили в Башкирии

Обвал цен заметили в Башкирии

25 июля 2024, 17:05
Фото: 1MI
Цены на некоторые продукты за полгода упали на 27%, следует из данных Росстата.

Аналитики зафиксировали снижение цен на ряд товаров в магазинах Башкортостана. Так, рекордное снизились цены на куриные яйца: к середине лета их стоимость достигла в среднем 93,04 ₽, что на 27,6% или ₽35,42 ниже по сравнению с ценами на яйца, зафиксированными в начале года.

На 12,7% или ₽7,36 упали цены на гречневую крупу. Стоимость килограмма гречки, таким образом, составила порядка ₽50,66.

Цены снизились на куриные яйца, но и на куриное мясо. Так, килограмм курятины обойдется жителям республики в ₽190,65. Мясо подешевело на 7,1%, или ₽14,65.

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