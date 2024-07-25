Обвал цен заметили в Башкирии

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Аналитики зафиксировали снижение цен на ряд товаров в магазинах Башкортостана. Так, рекордное снизились цены на куриные яйца: к середине лета их стоимость достигла в среднем 93,04 ₽, что на 27,6% или ₽35,42 ниже по сравнению с ценами на яйца, зафиксированными в начале года.
На 12,7% или ₽7,36 упали цены на гречневую крупу. Стоимость килограмма гречки, таким образом, составила порядка ₽50,66.
Цены снизились на куриные яйца, но и на куриное мясо. Так, килограмм курятины обойдется жителям республики в ₽190,65. Мясо подешевело на 7,1%, или ₽14,65.