Обвал цен заметили в Башкирии

Аналитики зафиксировали снижение цен на ряд товаров в магазинах Башкортостана. Так, рекордное снизились цены на куриные яйца: к середине лета их стоимость достигла в среднем 93,04 ₽, что на 27,6% или ₽35,42 ниже по сравнению с ценами на яйца, зафиксированными в начале года.