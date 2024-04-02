Антимонопольная служба начала проверки в крупнейших магазинах из-за цен на яйца

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Как гласит заявление ФАС, служба проводит анализ ценообразования на куриные яйца по всей цепочке. Ранее проверки были проведены в отношении производителей.
Внимание антимонопольная служба обратит на магазины сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан».
«Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры реагирования», — гласит сообщение.