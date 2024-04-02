Антимонопольная служба начала проверки в крупнейших магазинах из-за цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба начала проверки в магазинах крупнейших торговых сетей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Как гласит заявление ФАС, служба проводит анализ ценообразования на куриные яйца по всей цепочке. Ранее проверки были проведены в отношении производителей. Внимание антимонопольная служба обратит на магазины сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан». В Башкирии снова начали дорожать яйца Узнать подробнее «Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры реагирования», — гласит сообщение. Читайте также: Птицефабрика под Уфой, на которой произошла вспышка гриппа, восстановится к 2025 году