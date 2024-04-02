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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Антимонопольная служба начала проверки в крупнейших магазинах из-за цен на яйца

Антимонопольная служба начала проверки в крупнейших магазинах из-за цен на яйца

2 апреля 2024, 09:55
Фото: PxHere
Федеральная антимонопольная служба начала проверки в магазинах крупнейших торговых сетей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Как гласит заявление ФАС, служба проводит анализ ценообразования на куриные яйца по всей цепочке. Ранее проверки были проведены в отношении производителей.

Внимание антимонопольная служба обратит на магазины сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан».

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«Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры реагирования», — гласит сообщение.

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