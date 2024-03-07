В Башкирии подешевели огурцы, но подорожала свекла

В период с 26 февраля по 4 марта в республике выросли цены на ряд продуктов. Наиболее значительное за неделю подорожала свекла (+3,4%). Цена за килограмм корнеплода составила в среднем 39,27 ₽. Отметим, что цены на свеклу в Башкирии растут уже не первую неделю. По данным Башстата, ранее цены на неё уже выросли на 6,57%.