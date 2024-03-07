В Башкирии подешевели огурцы, но подорожала свекла

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В период с 26 февраля по 4 марта в республике выросли цены на ряд продуктов. Наиболее значительное за неделю подорожала свекла (+3,4%). Цена за килограмм корнеплода составила в среднем 39,27 ₽. Отметим, что цены на свеклу в Башкирии растут уже не первую неделю. По данным Башстата, ранее цены на неё уже выросли на 6,57%.
Среди других подоржавших овощных культур — репчатый лук (+2%) — или в среднем 31,80 руб. за килограмм.
Также цена выросла на макаронные изделия. Средняя стоимость килограмма макаронов составила порядка 76,98 руб. за кг. На 1,4% подорожала вермишель.
Некоторые продукты подешевели. Так, наиболее существенно понизилась стоимость огурцов (-18%) или 203,52 руб. за кг. Снижение стоимости огурцов фиксировалась и ранее — (-2,05%) на прошлой неделе. Также на 2,4% подешевели томаты — за килограмм придется отдать в среднем 230,66 рублей.