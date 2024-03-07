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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Известно, на какие продукты в Башкирии сильнее всего выросли цены

В Башкирии подешевели огурцы, но подорожала свекла

7 марта 2024, 11:24
Фото: 1MI

Известно, на какие продукты в Башкирии сильнее всего выросли цены

Данные статистики представил Башстат.

В период с 26 февраля по 4 марта в республике выросли цены на ряд продуктов. Наиболее значительное за неделю подорожала свекла (+3,4%). Цена за килограмм корнеплода составила в среднем 39,27 ₽. Отметим, что цены на свеклу в Башкирии растут уже не первую неделю. По данным Башстата, ранее цены на неё уже выросли на 6,57%.

Среди других подоржавших овощных культур — репчатый лук (+2%) — или в среднем 31,80 руб. за килограмм.

Также цена выросла на макаронные изделия. Средняя стоимость килограмма макаронов составила порядка 76,98 руб. за кг. На 1,4% подорожала вермишель.

Некоторые продукты подешевели. Так, наиболее существенно понизилась стоимость огурцов (-18%) или 203,52 руб. за кг. Снижение стоимости огурцов фиксировалась и ранее — (-2,05%) на прошлой неделе. Также на 2,4% подешевели томаты — за килограмм придется отдать в среднем 230,66 рублей.

#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Продукты#Продукты питания#Азамат Нухов#Еда
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