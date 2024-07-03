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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Кассы блокируют продажу просрочки в Башкирии

Кассы блокируют продажу просрочки в Башкирии

3 июля 2024, 12:32
Фото: 1MI
В соцсетях обсуждают новое решение торговых сетей, благодаря которому будет исключена возможность продажи просроченных продуктов.

Срок годности теперь «вшит» в QR-код для оплаты на кассах самообслуживания. Проверка ведётся через маркировку «Честного знака».

О готовности внедрения новой системы розничные сети сообщали ещё в марте 2024 года. Пилотирование функции началось ещё в декабре 2023 года.

Фото: tbank.ru

Систему вводили поэтапно. Так, с 1 апреля кассы стали предупреждать «Ошибкой 555» об алкогольной и табачной продукции с истёкшим сроком годности, с 1 мая аналогичная функция заработала для «молочки» и воды. Со временем россияне начали замечать, что работать система стала со всё большим числом товаров.

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