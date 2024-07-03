Кассы блокируют продажу просрочки в Башкирии

Систему вводили поэтапно. Так, с 1 апреля кассы стали предупреждать «Ошибкой 555» об алкогольной и табачной продукции с истёкшим сроком годности, с 1 мая аналогичная функция заработала для «молочки» и воды. Со временем россияне начали замечать, что работать система стала со всё большим числом товаров.