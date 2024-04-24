В Башкирии назвали самые подорожавшие продукты

Также в топ-3 входят морковь (+16,1%, 5,72 рубля) и яблоки (9,7%, 9,92 рубля). Кроме того, на 9,3% выросла стоимость сосисок и сарделек (до 474,5 рубля) и на 7,6% — цельного молоко (до 84,06 рубля).