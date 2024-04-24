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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Башкирии назвали самые подорожавшие продукты

В Башкирии назвали самые подорожавшие продукты

24 апреля 2024, 17:07
Фото: 1MI
Специалисты Росстата следят за ценами на продукты в регионах страны. С начала года в Башкирии подорожали продовольственные товары.

Так, сильнее всего в цене прибавила белокочанная капуста (почти на четверть, или 7,22 рубля). К 15 апреля килограмм обходится в 36,01 рубля.

Также в топ-3 входят морковь (+16,1%, 5,72 рубля) и яблоки (9,7%, 9,92 рубля). Кроме того, на 9,3% выросла стоимость сосисок и сарделек (до 474,5 рубля) и на 7,6% — цельного молоко (до 84,06 рубля).

За последнюю неделю апреля значительнее всего прибавило в цене детское питание, чай и свекла. Понижение отмечалось в отношении репчатого лука, огурцов и белокочанной капусты.

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#Марина Шорина#Экономика#Башкирия#Башкортостан#Продукты#Цены#Росстат
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