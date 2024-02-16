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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Месячная инфляция в Башкирии приблизилась к 1%

В Башкирии январская инфляция оказалась выше, чем по России

16 февраля 2024, 10:35
Фото: 1MI

Месячная инфляция в Башкирии приблизилась к 1%

Наибольший рост в регионе продемонстрировали огурцы и капуста.

Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен (ИПЦ) в регионах страны. Статистики считали, как изменились цены в январе по отношению к декабрю 2023 года. Выяснилось, что в Башкирии индекс потребительских цен составил 0,91% — это выше среднероссийских значений.

Сильнее всего в республике за месяц подорожали продовольственные товары — на 1,30%. Цены в секторе услуг выросли на 0,78%, непродовольственные товары подорожали на 0,59%. По среднему значению инфляции Башкирия оказалась в равных со средними показателю в Приволжском федеральном округе — 0,91%. Наибольший рост испытали на себе жители Татарстана (1,22%,), Чувашской республики (1,16%) и Марий Эл (1,13%). В Пензенской области товары и услуги стали дороже всего на 0,57%.

По России в целом средний показатель ИПЦ составил 0,86% — по сравнению с декабрём, инфляция ускорилась на 0,13%. Напомним, по итогам 2023 года инфляция в Башкирии составила 6,87%, в то время как по всей стране она равнялась 7,42%.

Среди продовольственных товаров в январе сильнее всего подорожали огурцы (37,93% за месяц), а также белокочанная капуста (27,86%), свёкла (23,23%), виноград (21,16%) и помидоры (21,15%). Значительно подешевели яйца — на 19,19%. Стоит отметить, что по сравнению с январём 2023 года яйца остались всё равно значительно дороже — на 50,09%, то есть, в полтора раза.

В начале февраля рост цен на яйца возобновился. Если в первую неделю месяца они прибавили 0,2%, то к 12 февраля — ещё 0,33% (по данным Башкортостанстата).

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#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Продукты#Цены#Инфляция#Идэль Гумеров
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