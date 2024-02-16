В Башкирии январская инфляция оказалась выше, чем по России

Сильнее всего в республике за месяц подорожали продовольственные товары — на 1,30%. Цены в секторе услуг выросли на 0,78%, непродовольственные товары подорожали на 0,59%. По среднему значению инфляции Башкирия оказалась в равных со средними показателю в Приволжском федеральном округе — 0,91%. Наибольший рост испытали на себе жители Татарстана (1,22%,), Чувашской республики (1,16%) и Марий Эл (1,13%). В Пензенской области товары и услуги стали дороже всего на 0,57%.