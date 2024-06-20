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Фасоль с ботулизмом не искали в Уфе

Фасоль с ботулизмом не искали в Уфе

20 июня 2024, 06:16
Фото: freepik.com
Управление Роспотребнадзора по Башкирии не стало проводить проверку служб доставки и общепита на предмет продажи «фасоли с ботулизмом», сообщили Mkset в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в ряде российских регионов на днях произошла вспышка опасной болезни: более 150 человек легли в больницу после употребления салата из сервиса «Кухня на районе» — блюдо с крайне опасным токсином успели заказать клиенты в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Сильнейший яд впоследствии нашли в консервированной фасоли, которая используется как один из ингредиентов в салате.

В Уфе служба доставки какой-либо деятельности не ведёт. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в связи с этим основания для проведения проверки отсутствуют.

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В бесед с редакцией пресс-секретарь ведомства также добавил, что в минувшем году в регионе зафиксировали два случая заболевания ботулизмом — пострадавшие ели самостоятельно собранные в лесу грибы. Всего тогда отравились 14 человек.

#Общество#Уфа#Башкортостан#Роспотребнадзор#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Продукты#Еда#Инциденты#Ботулизм#Фасоль
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