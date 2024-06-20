Фасоль с ботулизмом не искали в Уфе

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Напомним, в ряде российских регионов на днях произошла вспышка опасной болезни: более 150 человек легли в больницу после употребления салата из сервиса «Кухня на районе» — блюдо с крайне опасным токсином успели заказать клиенты в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Сильнейший яд впоследствии нашли в консервированной фасоли, которая используется как один из ингредиентов в салате.
В Уфе служба доставки какой-либо деятельности не ведёт. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в связи с этим основания для проведения проверки отсутствуют.
В бесед с редакцией пресс-секретарь ведомства также добавил, что в минувшем году в регионе зафиксировали два случая заболевания ботулизмом — пострадавшие ели самостоятельно собранные в лесу грибы. Всего тогда отравились 14 человек.