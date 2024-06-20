Фасоль с ботулизмом не искали в Уфе

Напомним, в ряде российских регионов на днях произошла вспышка опасной болезни: более 150 человек легли в больницу после употребления салата из сервиса «Кухня на районе» — блюдо с крайне опасным токсином успели заказать клиенты в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Сильнейший яд впоследствии нашли в консервированной фасоли, которая используется как один из ингредиентов в салате.