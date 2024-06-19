Сёледка «из будущего» появилась в Башкирии

Проверяющие заметили, что в Башкирию «приплыла» селёдка «из будущего». Всего — 450 упаковок. В сопроводительных документах к партии рыбы было указано, что она произведена в будущем — 10 августа 2024 года. Это стало причиной снятия партии, так как теперь никому неясно, когда же на самом деле была произведена партия «Матье» и насколько она безопасна для употребления в пищу.