Сёледка «из будущего» появилась в Башкирии

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан изъяло у бизнесмена 72 кг сельди «Матье» из-за нарушения маркировки продукта. Нарушение выявили через систему отслеживания «Меркурий».
Проверяющие заметили, что в Башкирию «приплыла» селёдка «из будущего». Всего — 450 упаковок. В сопроводительных документах к партии рыбы было указано, что она произведена в будущем — 10 августа 2024 года. Это стало причиной снятия партии, так как теперь никому неясно, когда же на самом деле была произведена партия «Матье» и насколько она безопасна для употребления в пищу.
Напомним, ранее региональный Роспотребнадзор дал жителям Башкирии рекомендации по диете. Специалисты советуют употреблять шпинат, огурцы, клубнику и кабачки.