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Приручение животных

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Август
Видео. Голодные хищники атаковали дом в Башкирии
27 августа, 11:24
Видео. Одинокий козёл слонялся по Уфе
24 августа, 09:17
Июль
Хаски как друг: что нужно знать перед покупкой
30 июля, 18:45
Как вывести блох у кошки: проверенные и нестандартные способы борьбы
30 июля, 18:45
7 удивительных фактов про панд
30 июля, 15:49
Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак
30 июля, 14:42
Аллергия у собак: всё, что нужно знать, чтобы помочь вашему питомцу!
30 июля, 12:05
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30 июля, 11:10
Что делать, если у кота выпадают зубы?
30 июля, 10:53
Как кошки видят в темноте?
30 июля, 09:10
Как завести говорящего попугая: все, что нужно знать о выборе, уходе и обучении
29 июля, 16:00
В британском зоопарке пытаются отучить попугаев материться
29 июля, 13:00
Почему собаки виляют хвостом?
29 июля, 12:45
Как правильно помогать бездомным животным
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Сколько вашей кошке лет на самом деле: определяем возраст питомца по внешним признака
26 июля, 13:45
Как выбрать собаку, если у вас аллергия?
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25 июля, 16:48
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