Как кошки видят в темноте?

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Вглядываясь в кошачьи глаза, мы не можем оторваться от их необычных вертикальных зрачков, способных сжиматься и расширяться, захватывая всю радужку. Этот пленительный взор не только гипнотизирует, но и таит в себе множество удивительных особенностей, делающих мурлык поистине уникальными созданиями.
Одна из самых удивительных черт кошачьего зрения — это их способность видеть в темноте. Ученые доказали, что продолговатая форма зрачка не случайна. Природа позаботилась о них, чтобы их зрение не страдало от яркого солнечного света. Ведь пушистики — ночные хищники, и их глаза приспособлены к охоте в сумерках.
Глаз кошки состоит из особых клеток — фоторецепторов, которые, в свою очередь, делятся на «палочки» и «колбочки». У людей больше «колбочек», что позволяет нам различать множество цветов. У этих животных же больше «палочек», благодаря чему они лучше видят в темноте. Это объясняет, почему эти питомцы ловко охотятся на мышей и других мелких животных в условиях слабого освещения.
Кроме того, у них есть особый слой клеток, называемый «тапетум». Он отражает свет обратно на сетчатку глаза, что усиливает их ночное зрение. Это объясняет, почему глаза светятся в темноте — они буквально отражают свет, помогая им видеть лучше.
До недавнего времени считалось, что кошки, как и собаки, видят мир в черно-белых тонах. Однако исследования показали, что это не так. Пушистые действительно различают некоторые цвета, хотя и не так хорошо, как люди. Они видят мир в основном в голубых, серых и зелёных оттенках. Фиолетовый и жёлтый они видят хуже, а остальные цвета для них почти невидимы.
Эти особенности зрения не мешают хвостатым быть отличными охотниками. Ведь для успешной охоты важно не столько различать цвета, сколько улавливать движение. И тут кошачье зрение превосходит человеческое.
Кошки — прирожденные охотники. Их зрение обладает рядом особенностей. К примеру, для успешной ловли, пушистым не обязательно видеть объект кристально ясно. В условиях недостаточной освещенности они способны улавливать малейшие шевеления, что позволяет им молниеносно реагировать на появление жертвы. Дополнительно одним из ключевых преимуществ кошачьего зрения является его широчайший угол обзора, достигающий 270 градусов.
Интересно, что кошачье зрение влияет на их поведение. Например, вы могли заметить, как ваш пушистик пристально смотрит на что-то невидимое для вас. Это связано не с невидимыми призраками, а с их способностью улавливать мельчайшие движения, которые мы просто не замечаем.
Кроме того, кошки часто смотрят вдаль, сидя на подоконнике или на возвышенности. Это связано с их охотничьими инстинктами. Они всегда готовы заметить потенциальную добычу или угрозу, даже если она находится далеко.