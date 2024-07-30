Как кошки видят в темноте?

До недавнего времени считалось, что кошки, как и собаки, видят мир в черно-белых тонах. Однако исследования показали, что это не так. Пушистые действительно различают некоторые цвета, хотя и не так хорошо, как люди. Они видят мир в основном в голубых, серых и зелёных оттенках. Фиолетовый и жёлтый они видят хуже, а остальные цвета для них почти невидимы.