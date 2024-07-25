Как выбрать идеальный сухой корм для собак и щенков? Исследование Росскачества

Исследование, проведенное Роскачеством, указывает на то, что качество питания не всегда коррелирует с его ценой. Например, марка «365 дней» стоимостью 56,82 рубля за килограмм был оценен на 4,82 и признан одним из лучших в рейтинге. Это демонстрирует, что доступная цена не всегда указывает на низкое качество продукта. Поэтому важно обращать внимание на составы, а не только на его стоимость.