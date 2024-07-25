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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Как выбрать идеальный сухой корм для собак и щенков? Исследование Росскачества

Как выбрать идеальный сухой корм для собак и щенков? Исследование Росскачества

25 июля 2024, 06:07
Фото: 1MI
Как выбрать идеальный сухой корм для собак и щенков? Исследование Росскачества
Выбор сухого корма для вашего питомца может оказаться сложной задачей. Как понять, что именно подходит вашему четвероногому другу? Эксперты Роскачества исследовали 44 бренда и готовы поделиться своими выводами.

Сухой корм часто становится главным продуктом в рационе четырехлапых. Это означает, что он должен быть не только вкусным, но и максимально полезным. Как правильно подобрать питание, который обеспечит вашего питомца всеми необходимыми веществами, витаминами и аминокислотами? Исследования и мнения специалистов помогут вам сделать обдуманный выбор.

Различия между едой для взрослых собак и щенков

Первое, что следует знать — корма для взрослых собак и щенков значительно различаются по составу. Растущему организму щенка требуется больше аминокислот и витаминов. Что будет, если кормить щенка едой для взрослых?

—Если это будет единичный случай, то катастрофы не произойдет, но регулярно так поступать не рекомендуется. Потребности растущего организма существенно отличаются от потребностей взрослого, — поясняет Ветеринарный врач Алексей Александров из клиники «Вега».

Различия между едой для взрослых собак и щенковРазличия между едой для взрослых собак и щенков
Различия между едой для взрослых собак и щенков
Фото: Изображение Midjourney

Качество не всегда связано с ценой

Исследование, проведенное Роскачеством, указывает на то, что качество питания не всегда коррелирует с его ценой. Например, марка «365 дней» стоимостью 56,82 рубля за килограмм был оценен на 4,82 и признан одним из лучших в рейтинге. Это демонстрирует, что доступная цена не всегда указывает на низкое качество продукта. Поэтому важно обращать внимание на составы, а не только на его стоимость.

Миф 1: содержание антибиотиков и гормонов

Этот миф широко распространен, но на самом деле он не подтверждается научными исследованиями. Производство регулируются строгими законодательными нормами, включая FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) в США и аналогичными органами в других странах. Эти организации запрещают добавление антибиотиков и гормонов в корма без рецепта ветеринарного врача. Проверенные бренды тщательно контролируют качество своей продукции, и наличие таких веществ является нарушением закона.

Миф 2: должно быть много мяса

Хотя мясо является важным источником белка для друзей наших меньших, не всегда необходимо, чтобы оно составляло основную часть рациона. Современные сбалансированные корма могут включать в себя различные источники белка, такие как рыба, злаки, бобы и другие растительные компоненты. Важно, чтобы в еде содержались все необходимые аминокислоты, витамины и минералы, которые нужны для здоровья животного. Качество белка важнее его количества, и некоторые растительные источники белка могут быть полезными дополнениями к рациону.

Миф 3: в сухой корм добавляют красители и консерванты

Многие производители высококачественных продуктов избегают использования искусственных красителей и консервантов. Вместо этого они могут использовать натуральные антиоксиданты, такие как токоферолы (витамин Е) и аскорбиновая кислота (витамин С), для сохранения свежести продукта. Важно читать этикетки и выбирать надежных производителей, которые прозрачно указывают состав своих продуктов.

Проблемы и заботыПроблемы и заботы
Проблемы и заботы
Фото: Изображение Midjourney

Проблемы и заботы

Несмотря на множество мифов, есть и реальные проблемы. В половине исследованных кормов были обнаружены следы пестицидов, а также впервые были найдены ГМО. Хотя количество этих элементов было незначительным и неопасным, это все равно вызывает беспокойство.

Еще одна важная проблема — несоответствие фактического состава заявленному на упаковке. Это может ввести потребителей в заблуждение и привести к неправильному формированию рациона для животных. Роскачество инициировало включение требований к достоверности маркировки кормов в проект технического регламента Евразийского экономического союза.

Безопасность и качество

Исследование подтвердило, что все протестированные виды сухого корма для собак являются безопасными и не содержат токсичных веществ. В них не обнаружены тяжелые металлы, радионуклиды, микотоксины и антибиотики. Однако в корме для взрослых собак 19 брендов и двух брендов для щенков были найдены следовые количества пестицидов. Это допустимо на законодательном уровне, но такие корма не могут претендовать на российский Знак качества.

Как выбрать питание для вашего питомца?

При выборе важно обращать внимание на состав, а не на цену или маркетинговые уловки. Пометки вроде «С большим количеством говядины» могут быть всего лишь способом привлечь внимание. Если на упаковке указано «Со вкусом говядины», это вовсе не значит, что говядина есть в составе корма. Возможно, это только вкусовые добавки и ароматизаторы.

Топ-5 кормов

Место Оценка Рекомендации
1-е место — Perfect fit 5.00 25% пользователей рекомендует
2-е место — 365 дней. 4.82 11% пользователей рекомендует
3-е место Brit care 4.73  
4-е место Savarra Savarra 4.66  
5-е место — Eukanuba Eukanuba 4.64  
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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Живая природа#Приручение животных#Живыми#КЦ
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