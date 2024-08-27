Голодные хищники атаковали дом в Башкирии

На видеоролике можно увидеть, как два медвежонка беззаботно исследуют территорию во дворе. Мужчина, ставший автором этого необычного видео, проявил смелость — он начал громко рычать в попытке испугать неуместных гостей. Судя по видео, его действия увенчались успехом: косолапые быстро покинули территорию, стараясь не оглядываться.