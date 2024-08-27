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Голодные хищники атаковали дом в Башкирии

Голодные хищники атаковали дом в Башкирии

27 августа 2024, 11:24
Фото: 1MI
В деревне Усмангали Белорецкого района местный житель снял на видео диких гостей, бесцеремонно гуляющих по его частной территории, сообщает ГТРК «Башкортостан».

На видеоролике можно увидеть, как два медвежонка беззаботно исследуют территорию во дворе. Мужчина, ставший автором этого необычного видео, проявил смелость — он начал громко рычать в попытке испугать неуместных гостей. Судя по видео, его действия увенчались успехом: косолапые быстро покинули территорию, стараясь не оглядываться.

Пользователи социальных сетей активно комментируют этот случай.

— Вот это да! Не каждый день встретишь медведей у себя во дворе!
— Рычание было на уровне! Уверен, что медвежата подумали дважды перед тем, как возвращаться, — комментируют пользователи соцсетей.

Однако это не единственный случай недавних встреч людей с дикими животными в регионе. В Ишимбайском заказнике медведь в поисках лакомств сломал стену улья и устроил настоящий пир на пчелиных запасах.

Медведь полакомился в Башкирии
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Видео: 1MI
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