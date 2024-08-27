Голодные хищники атаковали дом в Башкирии

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На видеоролике можно увидеть, как два медвежонка беззаботно исследуют территорию во дворе. Мужчина, ставший автором этого необычного видео, проявил смелость — он начал громко рычать в попытке испугать неуместных гостей. Судя по видео, его действия увенчались успехом: косолапые быстро покинули территорию, стараясь не оглядываться.
Пользователи социальных сетей активно комментируют этот случай.
— Вот это да! Не каждый день встретишь медведей у себя во дворе!
— Рычание было на уровне! Уверен, что медвежата подумали дважды перед тем, как возвращаться, — комментируют пользователи соцсетей.
Однако это не единственный случай недавних встреч людей с дикими животными в регионе. В Ишимбайском заказнике медведь в поисках лакомств сломал стену улья и устроил настоящий пир на пчелиных запасах.