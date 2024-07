В британском зоопарке пытаются отучить попугаев материться

Сотрудники парка отмечают, что такое перевоспитание приносит свои плоды. Попугаи стали меньше ругаться, несмотря на попытки посетителей спровоцировать их на брань. Однако, на смену ругательствам пришла другая навязчивая привычка: один из попугаев постоянно распевает рождественский гимн We Wish You a Merry Christmas.