В британском зоопарке пытаются отучить попугаев материться

Как выяснилось, попугаи — очень умные птицы. Они способны повторять то, что слышат, и ругательства, произносимые людьми, легко запоминаются. Стив Николс, руководитель парка, отметил, что птицы уже прибыли с внушительным запасом ругательств. Они подражают звукам, будь то скрип ворот или смех людей.