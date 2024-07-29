В британском зоопарке пытаются отучить попугаев материться

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В Линкольнширском парке дикой природы на востоке Англии произошел необычный случай. Пять африканских серых попугаев, прибывших в зоопарк, оказались настоящими «сквернословами». Они обматерили посетителей, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях.
Как выяснилось, попугаи — очень умные птицы. Они способны повторять то, что слышат, и ругательства, произносимые людьми, легко запоминаются. Стив Николс, руководитель парка, отметил, что птицы уже прибыли с внушительным запасом ругательств. Они подражают звукам, будь то скрип ворот или смех людей.
Чтобы предотвратить распространение плохих привычек среди остальных 92 попугаев, главных «хулиганов» изолировали. Сейчас их возвращают в общую стаю, надеясь, что положительное влияние других птиц поможет уменьшить склонность к ругани.
Сотрудники парка отмечают, что такое перевоспитание приносит свои плоды. Попугаи стали меньше ругаться, несмотря на попытки посетителей спровоцировать их на брань. Однако, на смену ругательствам пришла другая навязчивая привычка: один из попугаев постоянно распевает рождественский гимн We Wish You a Merry Christmas.