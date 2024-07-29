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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В британском зоопарке пытаются отучить попугаев материться

В британском зоопарке пытаются отучить попугаев материться

29 июля 2024, 13:00
Фото: 1MI
В британском зоопарке пытаются отучить попугаев материться
Как сотрудники борются с этой проблемой, и какие методы они используют для перевоспитания пернатых хулиганов? Давайте узнаем.

В Линкольнширском парке дикой природы на востоке Англии произошел необычный случай. Пять африканских серых попугаев, прибывших в зоопарк, оказались настоящими «сквернословами». Они обматерили посетителей, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

Почему попугаи ругаются?

Как выяснилось, попугаи — очень умные птицы. Они способны повторять то, что слышат, и ругательства, произносимые людьми, легко запоминаются. Стив Николс, руководитель парка, отметил, что птицы уже прибыли с внушительным запасом ругательств. Они подражают звукам, будь то скрип ворот или смех людей.

Меры по исправлению пернатых

Чтобы предотвратить распространение плохих привычек среди остальных 92 попугаев, главных «хулиганов» изолировали. Сейчас их возвращают в общую стаю, надеясь, что положительное влияние других птиц поможет уменьшить склонность к ругани.

Перевоспитание в действии

Сотрудники парка отмечают, что такое перевоспитание приносит свои плоды. Попугаи стали меньше ругаться, несмотря на попытки посетителей спровоцировать их на брань. Однако, на смену ругательствам пришла другая навязчивая привычка: один из попугаев постоянно распевает рождественский гимн We Wish You a Merry Christmas.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Дикие животные#Приручение животных#КЦ
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