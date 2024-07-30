Как вывести блох у кошки: проверенные и нестандартные способы борьбы

Спреи и аэрозоли — одно из самых эффективных, но и самых токсичных средств от блох. При использовании спрея нужно соблюдать меры предосторожности: надеть респираторную маску и перчатки, проводить обработку на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Распылите спрей по всей шерсти животного и следите за тем, чтобы пушистый не умывался в течение нескольких часов (для этого можно приобрести специальный воротник для животных). После этого искупайте кошку и вычешите погибших паразитов.