Как вывести блох у кошки: проверенные и нестандартные способы борьбы

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Каждый владелец кошки хоть раз сталкивался с такой проблемой, как блохи. Эти маленькие паразиты приносят массу неудобств как вашему питомцу, так и вам. Мелкие насекомые вызывают зуд, раздражение, могут быть переносчиками болезней и даже вызвать аллергические реакции у животных.
Одно из самых популярных средств. Они легки в использовании и эффективно защищают вашего питомца от паразитов. Такой ошейник пропитан инсектицидом — веществом, которое убивает блох. Действие ошейника длится от 2 до 3 месяцев, после чего его нужно заменить. Однако, стоит учитывать, что у некоторых животных может возникнуть раздражение на месте контакта с ошейником. Если вы заметили, что ваша кошка чувствует себя некомфортно, лучше выбрать другой способ борьбы.
Большинство ветеринаров отмечаю, что ошейники имеют профилактическую функцию, отпугивая блох своим запахом. Однако, зона воздействия ошейника ограничена, и насекомые могут оставаться на задней части тела животного.
Капли — это еще один действенный способ борьбы с блохами. Они наносятся на холку или вдоль позвоночника и действуют в течение нескольких недель. Перед использованием капель рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться, что у животного нет аллергической реакции. Если все в порядке, можно смело наносить капли на все тело питомца. Капли убивают блох и предотвращают их повторное появление.
— Для кошек капли на холку — «Фронтлайн» (раз в месяц), «Бравекто Спот Он» (раз в 12 недель), «Стронгхолд» (раз в месяц), — советует ветеринарный фельдшер Европейского ветеринарного центра (EVC) из Москвы Ева Каниболоцкая.
Спреи и аэрозоли — одно из самых эффективных, но и самых токсичных средств от блох. При использовании спрея нужно соблюдать меры предосторожности: надеть респираторную маску и перчатки, проводить обработку на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Распылите спрей по всей шерсти животного и следите за тем, чтобы пушистый не умывался в течение нескольких часов (для этого можно приобрести специальный воротник для животных). После этого искупайте кошку и вычешите погибших паразитов.
Специалисты из компании «Гарфилд» советуют Спрей Merial Фронтлайн. Также они рекомендуют применять его только на короткошерстных животных. С пушистыми котами обработка может не пройти, так как спрей просто не проникнет вглубь шерсти.
Шампуни от блох — это достаточно популярное средство для борьбы с паразитами. Они помогают смыть паразитов с шерсти, но важно тщательно промыть шерсть животного несколько раз проточной водой, чтобы шампуня совсем не осталось. Шампуни можно применять для купания маленьких котят (есть специальные маркировки).
Однако шампуни эффективны только на ранних стадиях заражения.
Наиболее инновационное средство на рынке блохоподавителей. Лекарство из таблетки попадает в кровь животного и делает ее смертельной для паразитов. Таблетки можно применять одновременно с антигельмитными средствами, но лучше немного заранее, чтобы блохи успели покинуть животное и не произошло повторного заражения.
— Наиболее популярные таблетки, такие как Бравекто, Симпарика и Нексгард, обеспечивают высокую степень защиты от паразитов на срок от 4 до 12 недель, — советуют ветеринары клиники «Кит».
Брелок от блох — самое безопасное средство для животных, которое, тем не менее, весьма эффективно уничтожает блоху у кошек. Небольшой круглый шарик можно повесить на ошейник или положить в ее домик, чтобы избавить животное от паразитов. Брелок излучает ультразвук, который распугивает блох в радиусе 1 м, не причиняя вреда самому коту. Срок действия батарейки рассчитан на 10 месяцев. Единственный недостаток брелока от блох — высокая стоимость.
Некоторые масла, такие как масло лаванды, эвкалипта или чайного дерева, обладают инсектицидными свойствами. Можно приготовить раствор, добавив несколько капель масла в воду, и распылить его на шерсть кошки. Однако, будьте осторожны: не все хвостатые переносят эфирные масла, и у некоторых животных может возникнуть аллергическая реакция.
Яблочный уксус — еще одно народное средство. Разведите одну часть уксуса в трех частях воды и распылите получившийся раствор на шерсть питомца. Блохи не любят запах уксуса и покинут тело животного. Однако, этот метод требует регулярного применения.
Натуральное средство, которое помогает бороться с нежеланными насекомыми. Она состоит из мельчайших частиц, которые разрушают экзоскелет блохи, что приводит к ее гибели. Нанесите диатомовую землю на шерсть кошки и оставьте на несколько часов, затем тщательно вычешите питомца.