Сколько вашей кошке лет на самом деле: определяем возраст питомца по внешним признака

Одним из самых очевидных способов определить возраст кошки является анализ ее внешнего вида. В молодости кошки имеют яркие и блестящие глаза, а их шерсть мягкая и шелковистая. С возрастом шерсть тускнеет, становится менее густой, а на морде могут появиться седые волоски. Однако, это далеко не единственный признак, на который стоит обращать внимание.