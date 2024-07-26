Сколько вашей кошке лет на самом деле: определяем возраст питомца по внешним признака

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Одним из самых очевидных способов определить возраст кошки является анализ ее внешнего вида. В молодости кошки имеют яркие и блестящие глаза, а их шерсть мягкая и шелковистая. С возрастом шерсть тускнеет, становится менее густой, а на морде могут появиться седые волоски. Однако, это далеко не единственный признак, на который стоит обращать внимание.
Состояние зубов кошки — один из самых точных показателей ее возраста. У котят они начинают прорезываться на 2-4 неделе жизни, а к 2 месяцам у них уже есть полный набор молочных, которые к 4-6 месяцам сменяются на постоянные. У взрослых кошек зубы начинают стираться, появляются зубные камни, а к 10-15 годам возможно выпадение зубов.
У молодых питомцев глаза блестящие и четкие, радужка ровного цвета. С возрастом же радужка деформируется, могут появиться пигментные пятна. Также у старых кошек может наблюдаться помутнение роговицы и выделения из глаз.
Шерсть у молодых кошек мягкая и густая, но потом она становится тусклой и менее густой. Появление седых волосков также может быть признаком старения. Вес питомца также может меняться. Молодые животные активны и подвижны, поэтому весят меньше. Более старые становятся менее активными и могут набирать вес.
Котята и молодые пушистики активны, любознательны и игривы. По мере взросления они становятся спокойнее и предпочитают проводить больше времени в покое. Старые кошки могут быть менее активными, больше спать и избегать активных игр.
Половое созревание у кошек начинается в 6-9 месяцев. У котов этот процесс может начаться несколько позже — в 9-11 месяцев. Это также можно использовать как ориентир для определения возраста питомца.
Чтобы перевести возраст хвостатого в человеческие годы, можно воспользоваться следующей формулой: первые два года жизни кошки равны 24 человеческим годам, а каждый последующий год — это плюс 4 года. Например, если вашей кошке 8 лет, то по человеческим меркам ей будет около 50 лет.
|Возраст кошки
|Возраст человека
|1 месяц
|6 месяцев
|3 месяца
|2 года
|6 месяцев
|10-12 лет
|1 год
|15-18 лет
|2 года
|24-25 лет
|3 года
|32-33 года
|4 года
|35 лет
|5 лет
|40 лет
|6 лет
|42-43 года
|7 лет
|46 лет
|8 лет
|50 лет
|9 лет
|55 лет
|10 лет
|60 лет
|11 лет
|64 года
|12 лет
|67-68 лет
|13 лет
|70 лет
|14 лет
|72 года
|15 лет
|75 лет
|16 лет
|76 лет
|17 лет
|78 лет
|18 лет
|83 года
|19 лет
|91 год
|20 лет
|100 лет
В среднем кошки живут 15-20 лет. Продолжительность их жизни зависит от породы, образа жизни, питания и общего состояния здоровья. Например, сиамские и тайские кошки часто доживают до 20 лет, а мейн-куны в среднем живут до 16 лет. Беспородные домашние кошки могут дожить и до 25 лет.