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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Сколько вашей кошке лет на самом деле: определяем возраст питомца по внешним признака

Сколько вашей кошке лет на самом деле: определяем возраст питомца по внешним признака

26 июля 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
Сколько вашей кошке лет на самом деле: определяем возраст питомца по внешним признака
Вы никогда не задумывались, сколько лет вашему пушистому другу на самом деле? Раскроем секреты, которые помогут вам узнать возраст вашего питомца, а также объясним, как переводить кошачьи года в человеческие.

Одним из самых очевидных способов определить возраст кошки является анализ ее внешнего вида. В молодости кошки имеют яркие и блестящие глаза, а их шерсть мягкая и шелковистая. С возрастом шерсть тускнеет, становится менее густой, а на морде могут появиться седые волоски. Однако, это далеко не единственный признак, на который стоит обращать внимание.

Зубы

Состояние зубов кошки — один из самых точных показателей ее возраста. У котят они начинают прорезываться на 2-4 неделе жизни, а к 2 месяцам у них уже есть полный набор молочных, которые к 4-6 месяцам сменяются на постоянные. У взрослых кошек зубы начинают стираться, появляются зубные камни, а к 10-15 годам возможно выпадение зубов.

В молодости кошки имеют яркие и блестящие глаза, а их шерсть мягкая и шелковистая.В молодости кошки имеют яркие и блестящие глаза, а их шерсть мягкая и шелковистая.
В молодости кошки имеют яркие и блестящие глаза, а их шерсть мягкая и шелковистая.
Фото: 1MI

Глаза

У молодых питомцев глаза блестящие и четкие, радужка ровного цвета. С возрастом же радужка деформируется, могут появиться пигментные пятна. Также у старых кошек может наблюдаться помутнение роговицы и выделения из глаз.

Шерсть и вес

Шерсть у молодых кошек мягкая и густая, но потом она становится тусклой и менее густой. Появление седых волосков также может быть признаком старения. Вес питомца также может меняться. Молодые животные активны и подвижны, поэтому весят меньше. Более старые становятся менее активными и могут набирать вес.

Поведение и привычки

Котята и молодые пушистики активны, любознательны и игривы. По мере взросления они становятся спокойнее и предпочитают проводить больше времени в покое. Старые кошки могут быть менее активными, больше спать и избегать активных игр.

Половое созревание

Половое созревание у кошек начинается в 6-9 месяцев. У котов этот процесс может начаться несколько позже — в 9-11 месяцев. Это также можно использовать как ориентир для определения возраста питомца.

Переводим кошачьи года в человеческие

Чтобы перевести возраст хвостатого в человеческие годы, можно воспользоваться следующей формулой: первые два года жизни кошки равны 24 человеческим годам, а каждый последующий год — это плюс 4 года. Например, если вашей кошке 8 лет, то по человеческим меркам ей будет около 50 лет.

Таблица возраста

Возраст кошки Возраст человека
1 месяц 6 месяцев
3 месяца 2 года
6 месяцев 10-12 лет
1 год 15-18 лет
2 года 24-25 лет
3 года 32-33 года
4 года 35 лет
5 лет 40 лет
6 лет 42-43 года
7 лет 46 лет
8 лет 50 лет
9 лет 55 лет
10 лет 60 лет
11 лет 64 года
12 лет 67-68 лет
13 лет 70 лет
14 лет 72 года
15 лет 75 лет
16 лет 76 лет
17 лет 78 лет
18 лет 83 года
19 лет 91 год
20 лет 100 лет

Средняя продолжительность жизни

В среднем кошки живут 15-20 лет. Продолжительность их жизни зависит от породы, образа жизни, питания и общего состояния здоровья. Например, сиамские и тайские кошки часто доживают до 20 лет, а мейн-куны в среднем живут до 16 лет. Беспородные домашние кошки могут дожить и до 25 лет.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Живая природа#Кошки#Кошка#Приручение животных#КЦ
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