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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Как правильно помогать бездомным животным

Как правильно помогать бездомным животным

29 июля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно помогать бездомным животным
Многие из нас сталкивались с бездомными животными на улицах и задумывались, как им помочь. Но не все знают, как правильно действовать, чтобы не навредить ни себе, ни четырехлапому.

Каждый день на улицах городов можно увидеть бездомных собак и кошек. Они вызывают у нас разные эмоции: от жалости до страха. Важно понимать, что неправильные действия могут ухудшить ситуацию. Давайте разберемся, что можно и нужно делать в таких ситуациях.

Мифы и реальность

Бездомные животные — это не только жалостливые глаза на улице, но и серьезная социальная проблема. Они могут быть переносчиками опасных заболеваний, стать причиной дорожных происшествий и даже агрессивного поведения. Но самое главное, что они страдают от голода, холода и болезней. Помощь — это не только акт милосердия, но и вклад в безопасность и благополучие нашего общества. Существует также ряд мифов, в которые многие верят.

Миф 1: «Бездомные животные опасны для людей»

Одним из самых распространенных мифов является утверждение, что все бездомные животные агрессивны и могут напасть на человека. Да, действительно, такие случаи бывают, но чаще всего они нападают из-за страха или защиты своей территории. Одинокие особи избегают людей, а стаи могут проявлять агрессию, если вы нарушаете их границы.

Реальность: если вы встретили спокойное животное, не обращайте на него внимания и проходите мимо. В случае встречи со стаей оставайтесь спокойны, не делайте резких движений и медленно отступайте. Если собака начала лаять, встаньте неподвижно, лучше всего спиной к стене или забору, чтобы избежать нападения сзади.

Миф 2: «Накормить — это всегда хорошая идея»

Многие думают, что кормление бездомных животных — это лучший способ им помочь. Но это не всегда так.

Реальность: кормить пушистых можно, но важно делать это правильно. Не давайте им соленую или острую еду, избегайте костей, особенно куриных, которые могут вызвать внутренние повреждения. Лучше всего выбирать безопасные продукты: нежирное мясо, каши без соли и масла, специализированные корма. Сам процесс кормления стоит проводить вдалеке от жилых домов и детских площадок, чтобы избежать конфликтов с соседями. Помните, что кормление не решает проблему бездомных собак.

Миф 3: «Убегать от стаи собак — хорошая идея»

Когда мы видим стаю, первая реакция многих людей — убегать. Но это может только усугубить ситуацию.

Реальность: убегая, вы провоцируете собак на преследование. Вместо этого остановитесь и оставайтесь на месте, чтобы они успокоились. Медленно отступайте, не поворачиваясь к ним спиной и не делая резких движений.

Миф 4: «Если животное покусало, достаточно промыть рану»

Многие считают, что если вас укусили, достаточно промыть рану водой и все будет в порядке.

Реальность: после укуса обязательно промойте рану проточной водой с мылом, желательно хозяйственным, чтобы удалить слюну и грязь. Затем немедленно обратитесь к врачу для проведения профилактического курса лечения от бешенства. Это жизненно важно, так как многие бродячие звери могут быть носителями опасных заболеваний.

Каждый день на улицах городов можно увидеть бездомных собак и кошек. Они вызывают у нас разные эмоции: от жалости до страхаКаждый день на улицах городов можно увидеть бездомных собак и кошек. Они вызывают у нас разные эмоции: от жалости до страха
Каждый день на улицах городов можно увидеть бездомных собак и кошек. Они вызывают у нас разные эмоции: от жалости до страха
Фото: Изображение Midjourney

Как правильно помогать?

Теперь, когда мы развенчали основные мифы, давайте поговорим о том, как действительно можно помочь.

  1. Сообщите в местные органы: если вы знаете о местах скопления бездомных животных, сообщите об этом в органы местного самоуправления или ветеринарные станции. Они могут организовать отлов и размещение бездомных собак в приютах.
  1. Стерилизация и вакцинация: один из наиболее эффективных способов помочь — участие в программах стерилизации и вакцинации. Это помогает контролировать численность и предотвращает распространение заболеваний.
  1. Волонтерство в приютах: если у вас есть время и желание, вы можете стать волонтером в местном приюте. Помощь может быть различной: от выгула собак до участия в акциях по сбору средств.
  1. Поддержка благотворительных фондов: пожертвования в фонды, занимающиеся помощью бездомным животным, позволяют им реализовывать программы стерилизации, вакцинации и лечения.
  1. Забрать к себе: это большой шаг, но он может изменить жизнь и вашу, и четырехлапого к лучшему. Обязательно ознакомьтесь с процедурой и убедитесь, что готовы к ответственности.
Как правильно помогать?Как правильно помогать?
Как правильно помогать?
Фото: Изображение Midjourney

Фонды и организации в Уфе

В городе существует несколько организаций, которые занимаются помощью бездомным животным. Одной из таких является Благотворительный фонд «Акела», который не только принимает пожертвования, но и организует сборы необходимых вещей для приютов: круп, сухих кормов, бытовой химии и других нужд.

Акции и мероприятия

В Уфе регулярно проводятся акции, направленные на поддержку бездомных животных. Например, акция «Большая помощь маленьким друзьям», цель которой — привлечь внимание к проблемам бездомных собак и кошек и оказать помощь приютам. В рамках этого движения собираются крупы, сухие корма, наполнитель для кошачьих туалетов, бытовая химия и другие необходимые вещи.

Как стать волонтером?

Если вы хотите стать волонтером и помогать животным в приютах, но не знаете, с чего начать, вот несколько шагов:

  1. 1. Найдите приют или организацию, которая нуждается в волонтерах: часто приюты публикуют информацию о потребностях на своих сайтах или социальных сетях.
  2. 2. Свяжитесь с координатором волонтеров: объясните, чем вы хотите помочь, и узнайте, какие требования предъявляются к волонтерам.
  3. 3. Пройдите собеседование: во многих приютах требуется пройти собеседование и инструктаж, чтобы узнать правила поведения и безопасности.
  4. 4. Начните помогать: волонтерская помощь может включать в себя кормление, уборку, выгул животных, организацию мероприятий и многое другое.
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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Дикое животное#Бездомные животные#Дикие животные#Приручение животных#Спасение животных#КЦ
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