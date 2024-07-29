Как правильно помогать бездомным животным

Бездомные животные — это не только жалостливые глаза на улице, но и серьезная социальная проблема. Они могут быть переносчиками опасных заболеваний, стать причиной дорожных происшествий и даже агрессивного поведения. Но самое главное, что они страдают от голода, холода и болезней. Помощь — это не только акт милосердия, но и вклад в безопасность и благополучие нашего общества. Существует также ряд мифов, в которые многие верят.