Одинокий козёл слонялся по Уфе

Напомним, что это не первый случай появления животных на улицах города. В начале августа уфимцы уже наблюдали бегающего барашка, который весело скакал по Владивостокской улице. Видимо, животные решили заявить о себе и добавить немного веселья в повседневную жизнь горожан.