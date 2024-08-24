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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Одинокий козёл слонялся по Уфе

Одинокий козёл слонялся по Уфе

24 августа 2024, 09:17
Фото: 1MI
На улице Борисоглебской в Уфе произошло нечто необычное: местные жители стали свидетелями козла, мирно пасущегося под окнами многоэтажного дома.

Животное было привязано к дереву у песочницы, и, судя по всему, не собиралось сбегать. Очевидцы не упустили возможность поделиться этим забавным моментом в социальных сетях.

— Какой милый! Надеюсь, он не станет новым соседом, — шутливо заметила одна из пользователей.
— Вот это да! У нас теперь и козлы на районе, — добавляет другой комментатор.

Напомним, что это не первый случай появления животных на улицах города. В начале августа уфимцы уже наблюдали бегающего барашка, который весело скакал по Владивостокской улице. Видимо, животные решили заявить о себе и добавить немного веселья в повседневную жизнь горожан.

Одинокий баран бегал по Уфе
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