Одинокий козёл слонялся по Уфе

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Животное было привязано к дереву у песочницы, и, судя по всему, не собиралось сбегать. Очевидцы не упустили возможность поделиться этим забавным моментом в социальных сетях.
— Какой милый! Надеюсь, он не станет новым соседом, — шутливо заметила одна из пользователей.
— Вот это да! У нас теперь и козлы на районе, — добавляет другой комментатор.
Напомним, что это не первый случай появления животных на улицах города. В начале августа уфимцы уже наблюдали бегающего барашка, который весело скакал по Владивостокской улице. Видимо, животные решили заявить о себе и добавить немного веселья в повседневную жизнь горожан.