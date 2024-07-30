Что делать, если у кота выпадают зубы?

Не стоит паниковать, если у вашего любимца нет зубов, так как они не используют их для жевания пищи так, как это делаем мы. Они отрывают куски и глотают их целиком. Поэтому даже без зубов ваш питомец сможет нормально питаться, если вы будете подбирать для него подходящую пищу.