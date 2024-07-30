Что делать, если у кота выпадают зубы?

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Кошки, как и люди, рождаются без зубов. Первые молочные зубы у котят начинают появляться на второй неделе жизни и становятся заметными к месяцу. Именно в этот период малыши начинают активно использовать их, играя с хозяевами и своими сородичами.
Смена молочных зубов на постоянные происходит в возрасте от четырех до шести месяцев. В некоторых случаях это может затянуться на год. Важно знать, что это нормальный и естественный процесс, который не должен вызывать беспокойства у владельцев.
Признаки:
Новые постоянные отличаются от молочных: они менее острые и имеют более округлую форму. Если у котенка осталось больше зубов, чем должно быть, не стоит переживать: лишние со временем выпадут сами.
У взрослых пушистиков выпадение зубов чаще всего связано с заболеваниями. Некоторые из них включают:
Дисбактериоз является одной из главных причин проблем с зубами у четырехлапых. Профилактические меры, такие как регулярные визиты к ветеринару и правильный уход за полостью рта, могут существенно снизить риск возникновения этих заболеваний.
Во время смены и в дальнейшем важно обеспечить вашему питомцу правильный уход. Кальций и фосфор помогают формировать крепкие и здоровые зубы, поэтому следует дополнительно обогащать рацион котенка этими элементами.
Регулярно осматривайте полость рта вашего питомца. Используйте хлоргексидин для санации, чтобы убить микробов и предотвратить инфекции. Также существуют таблетки с дезинфектантом, которые помогут защитить зубы от заболеваний.
Специальные пасты для кошек с различными запахами и щетки для чистки зубов также могут быть полезны. Они помогут поддерживать здоровье зубов и десен вашего питомца.
Это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Важно немедленно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения. В некоторых случаях может потребоваться удаление больных зубов.
Не стоит паниковать, если у вашего любимца нет зубов, так как они не используют их для жевания пищи так, как это делаем мы. Они отрывают куски и глотают их целиком. Поэтому даже без зубов ваш питомец сможет нормально питаться, если вы будете подбирать для него подходящую пищу.
С возрастом зубы кошек стираются и изнашиваются. Чем больше стертых зубов у хвостатого, тем она старше. Последними начинают стираться клыки. Выпадение зубов у пожилых животных — редкое явление и часто связано с плохим уходом за животным. Однако у кошек старше двадцати лет выпадение нескольких зубов можно считать нормой.