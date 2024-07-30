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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Кошка

Что делать, если у кота выпадают зубы?

30 июля 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
Кошка
Вы когда-нибудь замечали, что у вашего пушистого друга выпадают зубы? Это может вызвать тревогу, особенно если вы не знаете, что за этим стоит.

Кошки, как и люди, рождаются без зубов. Первые молочные зубы у котят начинают появляться на второй неделе жизни и становятся заметными к месяцу. Именно в этот период малыши начинают активно использовать их, играя с хозяевами и своими сородичами.

Смена молочных зубов на постоянные происходит в возрасте от четырех до шести месяцев. В некоторых случаях это может затянуться на год. Важно знать, что это нормальный и естественный процесс, который не должен вызывать беспокойства у владельцев.

Признаки:

  • Повышенное слюноотделение.
  • Временное снижение аппетита.
  • Появление крови из десен.
  • Желание кусать все подряд.

Новые постоянные отличаются от молочных: они менее острые и имеют более округлую форму. Если у котенка осталось больше зубов, чем должно быть, не стоит переживать: лишние со временем выпадут сами.

Когда выпадение становится проблемой?

У взрослых пушистиков выпадение зубов чаще всего связано с заболеваниями. Некоторые из них включают:

  • Пульпит — воспаление внутренней части зуба.
  • Кариес — разрушение зубной ткани.
  • Периодонтит — воспаление тканей.
  • Воспаление десен или корня.
  • Дисбактериоз — нарушение микрофлоры ротовой полости.

Дисбактериоз является одной из главных причин проблем с зубами у четырехлапых. Профилактические меры, такие как регулярные визиты к ветеринару и правильный уход за полостью рта, могут существенно снизить риск возникновения этих заболеваний.

Как вывести блох у кошки?Как вывести блох у кошки?
Как вывести блох у кошки?
Фото: Изображение Midjourney

Как ухаживать за зубами кота?

Во время смены и в дальнейшем важно обеспечить вашему питомцу правильный уход. Кальций и фосфор помогают формировать крепкие и здоровые зубы, поэтому следует дополнительно обогащать рацион котенка этими элементами.

Регулярно осматривайте полость рта вашего питомца. Используйте хлоргексидин для санации, чтобы убить микробов и предотвратить инфекции. Также существуют таблетки с дезинфектантом, которые помогут защитить зубы от заболеваний.

Специальные пасты для кошек с различными запахами и щетки для чистки зубов также могут быть полезны. Они помогут поддерживать здоровье зубов и десен вашего питомца.

Что делать, если у взрослой кошки выпадают зубы?

Это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Важно немедленно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения. В некоторых случаях может потребоваться удаление больных зубов.

Не стоит паниковать, если у вашего любимца нет зубов, так как они не используют их для жевания пищи так, как это делаем мы. Они отрывают куски и глотают их целиком. Поэтому даже без зубов ваш питомец сможет нормально питаться, если вы будете подбирать для него подходящую пищу.

Возраст

С возрастом зубы кошек стираются и изнашиваются. Чем больше стертых зубов у хвостатого, тем она старше. Последними начинают стираться клыки. Выпадение зубов у пожилых животных — редкое явление и часто связано с плохим уходом за животным. Однако у кошек старше двадцати лет выпадение нескольких зубов можно считать нормой.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Живая природа#Кошки#Кошка#Приручение животных#КЦ
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