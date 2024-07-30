Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Существует стереотип, что бойцовские собаки — это агрессивные и неконтролируемые животные. Однако это далеко не так. Эти животные, которые когда-то использовались для боев, сегодня чаще всего являются преданными компаньонами и прекрасными охранниками. Важно понимать, что их поведение зависит не только от генетики, но и от воспитания и социализации. В этом материале мы расскажем, какие породы входят в топ самых сильных, и какие особенности их содержания и ухода.
Термин «бойцовская собака» не является официальным и не признается Международной кинологической федерацией (FCI). Бои между собаками запрещены в большинстве стран, и селекция этих пород направлена на смягчение агрессивных качеств. Тем не менее, существует ряд четвероногих, которые могут частично соответствовать этому определению.
Бульмастифы были выведены в Великобритании в середине 19 века для охраны лесных угодий от браконьеров. Это мощные собаки, которые могут достигать веса до 60 кг. Они обладают высокой силой укуса до 155 кг на квадратный сантиметр. Изначально порода была выведена для охраны лесных угодий от браконьеров. Современные бульмастифы — отличные охранники и служебные собаки, которые могут имитировать укус и валить человека на землю без причинения серьезного вреда.
Советы по уходу: питомцы требуют регулярных физических упражнений и особого внимания к социализации и дрессировке. Их короткая шерсть не требует сложного ухода, но регулярное расчесывание и проверка на наличие кожных проблем важны. Они склонны к ожирению, поэтому следует внимательно следить за их рационом.
Животные были созданы для травли быков, а позже — для боев с другими собаками. Сегодня они известны своим уравновешенным характером и являются хорошими охранниками. Они обладают мощной мускулатурой и могут достигать веса до 50 кг. Это преданные хозяину и бесстрашные питомцы, которые при правильном воспитании становятся отличными компаньонами.
Советы по уходу: американские бульдоги нуждаются не только в регулярных физических, но и интеллектуальных нагрузках. Также важно обеспечить щенку правильную социализацию с раннего возраста.
Питбультерьеры часто вызывают споры из-за своей репутации. В некоторых странах их разведение запрещено. Однако этих четырехлапых используют в полиции для поиска наркотиков и взрывчатки. Питбули имеют силу укуса до 126 кг на квадратный сантиметр и, при правильном воспитании ведут себя очень примерно.
Советы по уходу: важно следить за состоянием кожи и когтей, так как с ними у питомцев бывают частые проблемы.
Мощные и сильные собаки, обладающие преданностью и защитными инстинктами. Изначально использовались чтобы гонять скот. Сегодня же ротвейлеры популярны не только как рабочие, но и как семейные питомцы. Однако из-за их физической силы и агрессии, в некоторых странах ротвейлеры включены в список особо опасных пород.
Важно понимать, что эти животным требуется опытный и уверенный владелец, который сможет обеспечить им необходимую социализацию, дрессировку и физическую активность.
Советы по уходу: у этой породы бывают проблемы с суставами, поэтому важно обеспечивать им правильное питание и контролировать вес.
Мощные и рослые собаки, потомки мастифов, происходящие из Индии и Пакистана. Они отличаются уравновешенным характером, но требуют опытного хозяина для правильного воспитания. Эта порода терпимо относятся к другим животным и детям, но всегда должны находиться под контролем взрослых.
Советы по уходу: Булли Кутта нуждаются в особом уходе за кожей, так как у них склонность к аллергиям и раздражениям. Регулярные ванны с гипоаллергенным шампунем помогут избежать кожных проблем. Важно также уделять внимание зубам, так как у этой породы часто возникают проблемы с зубным камнем.
Японская порода, изначально использовавшаяся для травли медведей и кабанов. Они требуют твердой руки и постоянного обучения, но в ответ на это могут продемонстрировать глубокую преданность и будет до конца защищать свою семью. Возможно многие помнят легендарный фильм «Хатико», именно так себя в повседневности будут вести себя эти собаки.
Советы по уходу: для этой породы особенно важна правильная социализация, начиная с раннего возраста. Регулярное взаимодействие с различными людьми и животными поможет предотвратить излишнюю агрессию.
Крупные и мощные животные, которые отлично справляются с охраной и поисковыми задачами. Однако их воспитание требует много времени и усилий, поэтому они подходят только опытным собаководам.
Советы по уходу: важно обеспечить собаке регулярные физические нагрузки, чтобы поддерживать её активность и здоровье, но избегать чрезмерных усилий, особенно в молодом возрасте, чтобы не повредить суставы.
Исторически собаки использовались для загона скота и охраны имущества. Современные представители этой породы также настороженно относятся к посторонним и обладают развитой интуицией. Они редко проявляют чрезмерную агрессию.
Советы по уходу: кроме традиционных прогулок и игр, собакам нужны сложные тренировки направленные на развитие их инстинктов, например, трекинг или поиск предметов. Также они восприимчивы к изменениям в эмоциональном состоянии владельца, поэтому важно оставаться спокойным и уверенным при общении с ними.
Среднеазиатская овчарка, или алабай, — это отличный пастух и охранник. В некоторых странах до сих пор проводятся схватки с участием алабаев. Они способны защищать хозяина даже от превосходящего по силе противника, но не склонны к чрезмерной агрессии.
Советы по уходу: в период линьки собаки могут стать настоящей катастрофой. Их нужно часто расчесывать, если вы планируете содержать питомца дома, чтобы поддерживать минимальную чистоту.
Одни из самых распространенных среди пород-охранников. Они начинают проявлять агрессию уже в щенячьем возрасте, поэтому требуют ранней социализации и правильного воспитания.
Советы по уходу: обеспечьте ей сбалансированное питание с достаточным количеством белков и жиров, учитывая склонность породы к ожирению. Эти собаки, как и многие «бойцовские» нуждаются в серьезных тренировках и порой даже обращению к кинологам.