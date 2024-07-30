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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак

Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак

30 июля 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак
Хотите узнать, какие четырехлапые считаются самыми сильными и выносливыми? В этом списке вы найдете породы, которые на протяжении веков участвовали в боях. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Давайте разберемся, почему кинологи не признают термин «бойцовская собака».

Существует стереотип, что бойцовские собаки — это агрессивные и неконтролируемые животные. Однако это далеко не так. Эти животные, которые когда-то использовались для боев, сегодня чаще всего являются преданными компаньонами и прекрасными охранниками. Важно понимать, что их поведение зависит не только от генетики, но и от воспитания и социализации. В этом материале мы расскажем, какие породы входят в топ самых сильных, и какие особенности их содержания и ухода.

Общие правила выбора

Термин «бойцовская собака» не является официальным и не признается Международной кинологической федерацией (FCI). Бои между собаками запрещены в большинстве стран, и селекция этих пород направлена на смягчение агрессивных качеств. Тем не менее, существует ряд четвероногих, которые могут частично соответствовать этому определению.

Бульмастиф

Бульмастифы были выведены в Великобритании в середине 19 века для охраны лесных угодий от браконьеров. Это мощные собаки, которые могут достигать веса до 60 кг. Они обладают высокой силой укуса до 155 кг на квадратный сантиметр. Изначально порода была выведена для охраны лесных угодий от браконьеров. Современные бульмастифы — отличные охранники и служебные собаки, которые могут имитировать укус и валить человека на землю без причинения серьезного вреда.

Советы по уходу: питомцы требуют регулярных физических упражнений и особого внимания к социализации и дрессировке. Их короткая шерсть не требует сложного ухода, но регулярное расчесывание и проверка на наличие кожных проблем важны. Они склонны к ожирению, поэтому следует внимательно следить за их рационом.

БульмастифБульмастиф
Бульмастиф
Фото: Изображение Midjourney

Американский бульдог

Животные были созданы для травли быков, а позже — для боев с другими собаками. Сегодня они известны своим уравновешенным характером и являются хорошими охранниками. Они обладают мощной мускулатурой и могут достигать веса до 50 кг. Это преданные хозяину и бесстрашные питомцы, которые при правильном воспитании становятся отличными компаньонами.

Советы по уходу: американские бульдоги нуждаются не только в регулярных физических, но и интеллектуальных нагрузках. Также важно обеспечить щенку правильную социализацию с раннего возраста.

Американский бульдогАмериканский бульдог
Американский бульдог
Фото: Изображение Midjourney

Американский питбультерьер

Питбультерьеры часто вызывают споры из-за своей репутации. В некоторых странах их разведение запрещено. Однако этих четырехлапых используют в полиции для поиска наркотиков и взрывчатки. Питбули имеют силу укуса до 126 кг на квадратный сантиметр и, при правильном воспитании ведут себя очень примерно.

Советы по уходу: важно следить за состоянием кожи и когтей, так как с ними у питомцев бывают частые проблемы.

Американский питбультерьерАмериканский питбультерьер
Американский питбультерьер
Фото: Изображение Midjourney

Ротвейлер

Мощные и сильные собаки, обладающие преданностью и защитными инстинктами. Изначально использовались чтобы гонять скот. Сегодня же ротвейлеры популярны не только как рабочие, но и как семейные питомцы. Однако из-за их физической силы и агрессии, в некоторых странах ротвейлеры включены в список особо опасных пород.

Важно понимать, что эти животным требуется опытный и уверенный владелец, который сможет обеспечить им необходимую социализацию, дрессировку и физическую активность.

Советы по уходу: у этой породы бывают проблемы с суставами, поэтому важно обеспечивать им правильное питание и контролировать вес.

РотвейлерРотвейлер
Ротвейлер
Фото: Изображение Midjourney

Булли Кутта

Мощные и рослые собаки, потомки мастифов, происходящие из Индии и Пакистана. Они отличаются уравновешенным характером, но требуют опытного хозяина для правильного воспитания. Эта порода терпимо относятся к другим животным и детям, но всегда должны находиться под контролем взрослых.

Советы по уходу: Булли Кутта нуждаются в особом уходе за кожей, так как у них склонность к аллергиям и раздражениям. Регулярные ванны с гипоаллергенным шампунем помогут избежать кожных проблем. Важно также уделять внимание зубам, так как у этой породы часто возникают проблемы с зубным камнем.

Булли КуттаБулли Кутта
Булли Кутта
Фото: Изображение Midjourney

Акита ину

Японская порода, изначально использовавшаяся для травли медведей и кабанов. Они требуют твердой руки и постоянного обучения, но в ответ на это могут продемонстрировать глубокую преданность и будет до конца защищать свою семью. Возможно многие помнят легендарный фильм «Хатико», именно так себя в повседневности будут вести себя эти собаки.

Советы по уходу: для этой породы особенно важна правильная социализация, начиная с раннего возраста. Регулярное взаимодействие с различными людьми и животными поможет предотвратить излишнюю агрессию.

Акита инуАкита ину
Акита ину
Фото: Изображение Midjourney

Фила бразилейро

Крупные и мощные животные, которые отлично справляются с охраной и поисковыми задачами. Однако их воспитание требует много времени и усилий, поэтому они подходят только опытным собаководам.

Советы по уходу: важно обеспечить собаке регулярные физические нагрузки, чтобы поддерживать её активность и здоровье, но избегать чрезмерных усилий, особенно в молодом возрасте, чтобы не повредить суставы.

Фила бразилейроФила бразилейро
Фила бразилейро
Фото: Изображение Midjourney

Кане-корсо

Исторически собаки использовались для загона скота и охраны имущества. Современные представители этой породы также настороженно относятся к посторонним и обладают развитой интуицией. Они редко проявляют чрезмерную агрессию.

Советы по уходу: кроме традиционных прогулок и игр, собакам нужны сложные тренировки направленные на развитие их инстинктов, например, трекинг или поиск предметов. Также они восприимчивы к изменениям в эмоциональном состоянии владельца, поэтому важно оставаться спокойным и уверенным при общении с ними.

Кане-корсоКане-корсо
Кане-корсо
Фото: Изображение Midjourney

Алабай

Среднеазиатская овчарка, или алабай, — это отличный пастух и охранник. В некоторых странах до сих пор проводятся схватки с участием алабаев. Они способны защищать хозяина даже от превосходящего по силе противника, но не склонны к чрезмерной агрессии.

Советы по уходу: в период линьки собаки могут стать настоящей катастрофой. Их нужно часто расчесывать, если вы планируете содержать питомца дома, чтобы поддерживать минимальную чистоту.

АлабайАлабай
Алабай
Фото: Изображение Midjourney

Кавказская овчарка

Одни из самых распространенных среди пород-охранников. Они начинают проявлять агрессию уже в щенячьем возрасте, поэтому требуют ранней социализации и правильного воспитания.

Советы по уходу: обеспечьте ей сбалансированное питание с достаточным количеством белков и жиров, учитывая склонность породы к ожирению. Эти собаки, как и многие «бойцовские» нуждаются в серьезных тренировках и порой даже обращению к кинологам.

Кавказская овчаркаКавказская овчарка
Кавказская овчарка
Фото: Изображение Midjourney
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#Ольга Харина#Животные#Собаки#Живая природа#Дикие животные#Собака#Приручение животных#КЦ
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