Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак

Существует стереотип, что бойцовские собаки — это агрессивные и неконтролируемые животные. Однако это далеко не так. Эти животные, которые когда-то использовались для боев, сегодня чаще всего являются преданными компаньонами и прекрасными охранниками. Важно понимать, что их поведение зависит не только от генетики, но и от воспитания и социализации. В этом материале мы расскажем, какие породы входят в топ самых сильных, и какие особенности их содержания и ухода.