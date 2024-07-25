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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Секретное рычание: как слоны говорят друг с другом

Секретное разговоры: как слоны общаются друг с другом

25 июля 2024, 16:49
Фото: 1MI
Секретное рычание: как слоны говорят друг с другом
Вы знали, что слоны умеют разговаривать между собой? Оказывается, в издаваемых ими звуках кроется глубокий смысл. Новое исследование проливает свет на этот удивительный феномен.

Слоны всегда поражали нас своим интеллектом, который можно сравнить с человеческим. Но недавно учёные обнаружили, что эти величественные животные не просто издают звуки, а ведут настоящие диалоги.

Исследование, проведённое Кейтлин О’Коннелл-Родвелл из Стэнфордского университета, показало, что эти дикие животные используют рычание для передачи важных сообщений. Например, низкий, глухой рык может означать «пойдём», призывая группу двигаться дальше.

Сигналы

Когда африканские слоны-самцы достигают возраста 10-19 лет, они покидают свои стада и обитают либо в одиночку, либо в небольших группах. Учёные, наблюдая за этими группами, использовали микрофоны и камеры ночного видения. Примечательно, что при рыке доминирующего самца остальные слоны покидают водопой. Это не просто случайность: это сигнал для всего стада.

Ещё одна удивительная деталь: слоны издают звуки по очереди, а не одновременно. Старший самец начинает, а затем его рык повторяют остальные, как бы подтверждая его лидерство. Это особенно интересно, потому что у самцов обычно слабые социальные связи.

Слоновые «имена»

Недавнее исследование также показало, что слоны могут использовать различные звуки, которые меняются в зависимости от «собеседника». Эти рыки могут быть аналогами наших имён. Учёные не собираются останавливаться на достигнутом.

— Такие факторы, как размер стада, частота издаваемых звуков и степень привязанности, также могут влиять на поведение группы и нуждаются в дальнейшем исследовании, — говорит Кейтлин О’Коннелл-Родвелл.

Язык тела

За четыре десятилетия наблюдений учёные обнаружили, что слоны общаются не только с помощью звуков, но и посредством языка тела. Они могут тереться плечами, переплетать хоботы, складывать их под бивнями и поворачиваться к своим сородичам, широко открывая глаза. Каждый из этих жестов имеет своё значение: слоны могут приглашать друг друга поиграть, приветствовать или даже флиртовать.

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#Ольга Харина#Общество#Животные#Дикое животное#Живая природа#Дикие животные#Приручение животных#КЦ
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