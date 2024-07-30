Хаски как друг: что нужно знать перед покупкой

Они средние по размеру с плотной, густой шерстью и подшерстком, который защищает их от холода. Когда люди выбирают питомца, они часто хотят, чтобы у собаки были голубые глаза. Это стало стереотипом благодаря фильмам и рекламе. Однако цвет — это не главный критерий, так как они ни не что не влияют. В отличие от характера.