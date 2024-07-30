mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Хаски как друг: что нужно знать перед покупкой

Хаски как друг: что нужно знать перед покупкой

30 июля 2024, 18:45
Фото: Изображение Midjourney
Хаски как друг: что нужно знать перед покупкой
Все мечтают о верном и красивом друге, и часто выбор падает на породу сибирский хаски. Эти собаки покоряют сердца своими голубыми глазами и плюшевой внешностью, но готовы ли вы к их особенностям? В нашем материале мы расскажем, почему эта порода — это не просто красивое животное, а настоящий вызов.

Собаки породы хаски часто становятся героями фильмов и книг. Голливудские картины, такие как «Легенда о Балто», создают романтический образ, но реальная жизнь намного сложнее. Эти собаки требуют особого ухода и внимания, поэтому если вы планируете завести такого питомца, стоит взвесить все за и против.

Внешний вид и особенности

Хаски — это одна из самых древних пород собак, которую вывели народы Крайнего Севера, такие как чукчи и эскимосы. Основная задача животных была — перевозка грузов на большие расстояния в условиях суровой зимы. Отсюда и большинство характеристик.

Они средние по размеру с плотной, густой шерстью и подшерстком, который защищает их от холода. Когда люди выбирают питомца, они часто хотят, чтобы у собаки были голубые глаза. Это стало стереотипом благодаря фильмам и рекламе. Однако цвет — это не главный критерий, так как они ни не что не влияют. В отличие от характера.

Важно, что эти четвероногие не подходят для охраны. Они дружелюбны к людям и не проявляют агрессии. Зато у них хорошо развит охотничий инстинкт. Животные могут ловить мелкую дичь, но больше для собственного удовольствия, чем для хозяина. А еще если у вас есть домашние питомцы, будьте готовы к возможным конфликтам.

Цена

Стоимость щенка может варьироваться в зависимости от его родословной, окраса и наличия документов. В среднем, цена колеблется от 15 до 50 тысяч рублей.

Однако многие хотят сэкономить и купить щенка без документов, но это может обернуться проблемами. Питомцы без родословной часто не соответствуют породным стандартам и могут иметь проблемы со здоровьем. Покупка у ответственного заводчика — это инвестиции, которые окупятся в будущем, когда вам не придется тратить миллионы на лечение того, что вы не знаете.

Хаски — это одна из самых древних пород собак, которую вывели народы Крайнего Севера, такие как чукчи и эскимосыХаски — это одна из самых древних пород собак, которую вывели народы Крайнего Севера, такие как чукчи и эскимосы
Хаски — это одна из самых древних пород собак, которую вывели народы Крайнего Севера, такие как чукчи и эскимосы
Фото: 1MI

Особенности

Существует мнение, что хаски не подходят для жизни в квартире. Действительно, эти собаки требуют много пространства и физических нагрузок. Но если вы готовы уделять время на длительные прогулки и активные игры, питомец может комфортно жить и в квартире.

Плюсы:

  • Дружелюбие: хорошо ладят с детьми. Они терпеливы и готовы проводить много времени с малышами. Если у вас есть дети, питомец станет для них верным другом и защитником. Однако важно следить за их общением, особенно в первые месяцы.
  • Выносливость и сила: могут сопровождать вас в любых активных занятиях: от бега до походов.
  • Эстетическая привлекательность: красивый внешний вид и выразительные глаза делают хаски одной из самых фотогеничных пород.

Минусы:

  1. Независимость и упрямство: сложно поддаются дрессировке из-за своего характера. Они будут слушаться только в том случае, если считают это нужным. Выбирая между кобелем и сукой, учтите, что кобели обычно более независимы, а суки — ласковее. Кобели могут периодически проверять ваш авторитет, а за суками нужен особый уход в периоды течки.
  2. Высокая активность: если животные не получает достаточной физической нагрузки, они могут начать разрушать квартиру, грызть мебель и убегать. Прогулки не должны ограничиваться пятью минутами на поводке. Важно дать собаке возможность бегать и играть. В среднем, пушистому нужно около полутора часов активных прогулок в день. В выходные дни старайтесь устраивать более длительные выезды на природу.
  3. Линька: сильно линяют, особенно в периоды межсезонья. Будьте готовы к постоянной уборке шерсти.
  4. Вой: при длительном отсутствии хозяев могут начать выть и разрушать дом.
Если животные не получает достаточной физической нагрузки, они могут начать разрушать квартиру, грызть мебель и убегать.Если животные не получает достаточной физической нагрузки, они могут начать разрушать квартиру, грызть мебель и убегать.
Если животные не получает достаточной физической нагрузки, они могут начать разрушать квартиру, грызть мебель и убегать.
Фото: 1MI

Содержание

Еда

Хаски нуждаются в сбалансированном питании. В их рацион должно входить мясо (до 60%), рыба, каши и овощи. Можно использовать качественные сухие корма премиум-класса. Важно избегать жирного мяса, такого как свинина и баранина, так как они могут вызвать проблемы с желудком.

Уход

Шерсть требует регулярного ухода. В обычное время достаточно расчесывать её 1-2 раза в неделю, однако в периоды линьки это нужно делать ежедневно. Купать четырехлапого следует не чаще 1-2 раз в год, чтобы не нарушить естественный жировой баланс кожи. Особое внимание нужно уделять ушам и зубам.

Расходы

Содержание так же требует финансовых вложений. Кормление, уход за шерстью, ветеринарные услуги — все это стоит денег. Средние затраты на кормление одной собаки составляют около пяти-шести тысяч рублей в месяц. Не забывайте о прививках и регулярных осмотрах у ветеринара.

Воспитание и дрессировка

Многие считают, что хаски плохо поддаются дрессировке. Это не совсем так. С собаками нужно начинать заниматься с раннего возраста. Важно сразу установить правила и границы, чтобы они понимали, кто главный. Рекомендуется использовать методы позитивного подкрепления: лакомства, похвалу и игры.

Для успешной дрессировки нужно терпение и последовательность. Начинайте обучение с раннего возраста, уделяйте внимание команде «ко мне».

Здоровье

В целом животные обладают крепким здоровьем, но есть ряд заболеваний, к которым они склонны. Это дисплазия тазобедренных суставов, глазные болезни и эндокринные расстройства. Важно регулярно проводить профилактические осмотры у ветеринара и следить за состоянием здоровья собаки.

Читайте также:
Почему собаки виляют хвостом?ТОП-4 ошибки при дрессировке щенкаАллергия у собак: всё, что нужно знать, чтобы помочь вашему питомцу!
#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Собаки#Живая природа#Собака#Приручение животных#КЦ
Подпишитесь
Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024
Сегодня, 05:46
«Нас не пускают к вагонам»: студентка из Башкирии рассказала о крушении поезда
Сегодня, 09:33
Паводок в Башкирии — последние новости
Сегодня, 06:30
Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
Сегодня, 08:46
«Башнефть» открыла новое месторождение в Башкортостане — Губеевское
Сегодня, 04:22
Коррупционное кафе пытались продать в Уфе
Сегодня, 04:19