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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Как воспитать лапочку, а не пушистого монстра?

ТОП-4 ошибки при дрессировке щенка

26 июля 2024, 15:23
Фото: Изображение Midjourney
Как воспитать лапочку, а не пушистого монстра?
Думаете, что знаете всё о воспитании щенка? Приготовьтесь удивиться! Рассказываем про самые распространенные заблуждения, которые могут навредить вашему четвероногому другу и как на самом деле нужно воспитывать щенка.

В мире собаководства существует множество мифов и устаревших подходов к воспитанию щенков. Давайте разберемся, какие ошибки чаще всего допускают владельцы и как их избежать, чтобы вырастить счастливую и здоровую собаку.

Строгое воспитание

Многие эксперты советуют соблюдать строгий режим для щенка. Однако излишняя педантичность может привести к проблемам.

— Относитесь к таймингу гибко, понимая, что лежит в его основе, — отмечает Софья Баскина кандидат биологических наук.

Не стоит соблюдать график на все сто процентов, от этого люди устают, неосознанно раздражаются, подсознательно винят в этом собаку и автоматически собаковладение приносит меньше удовольствия. Рекомендуется придерживаться примерного режима: можно менять время прогулок и кормления на час-два, особенно в выходные дни — это поможет щенку адаптироваться к разным ситуациям и не станет обузой для хозяина.

Шлейка вредит здоровью

Вопреки распространенному мнению, шлейка не вредит развитию скелета щенка. Наоборот, она может быть полезнее для здоровья, особенно если щенок склонен тянуть поводок. Шлейка распределяет нагрузку равномернее, чем ошейник, и снижает риск травм шейного отдела позвоночника.

Шлейка или ошейник: что лучше выбрать для собаки
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Ограничение активности

Многие владельцы, опасаясь проблем с суставами, чрезмерно ограничивают активность щенков. Однако это может навредить не меньше, чем избыточные нагрузки. Движение — это часть нормального развития щенка. Но ограничивать от всего на свете и гиперопекать порой хуже, чем вообще не проявлять ответственность к четвероногому другу.

Рекомендуется позволять щенку естественно развиваться, бегать и играть, но при этом избегать экстремальных нагрузок.

— Любая физическая активность для собаки — это не только возможность укрепить здоровье, но и потратить избыток эмоций, а также провести время с любимым хозяином, — говорит Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации (РКФ).
Собака — это ответственностьСобака — это ответственность
Собака — это ответственность
Фото: Изображение Midjourney
Пусть щенок развивается и растет, не надо над ним трястисьПусть щенок развивается и растет, не надо над ним трястись
Пусть щенок развивается и растет, не надо над ним трястись
Фото: Изображение Midjourney

Ограничение взаимодействия с другими животными

Многие владельцы, следуя советам некоторых ветеринаров, держат щенка дома до завершения всех прививок. Однако это может серьезно навредить. Окно социализации закрывается в возрасте от 3 до 5 месяцев — это означает, что именно в этот период нервная система щенка наиболее пластична и готова принимать новый опыт.

Для баланса между безопасностью и общением можно использовать методы пассивной социализации: гулять со щенком на руках, приглашать гостей домой, посещать безопасные места, где не бывают непривитые собаки.

Воспитание щенка — сложный, но увлекательный процесс. Важно помнить, что каждая собака индивидуальна, и нет универсальных решений. Прислушивайтесь к советам экспертов, но не забывайте о здравом смысле и любви к своему питомцу.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Собаки#Собака#Приручение животных#КЦ
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