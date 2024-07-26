ТОП-4 ошибки при дрессировке щенка

Не стоит соблюдать график на все сто процентов, от этого люди устают, неосознанно раздражаются, подсознательно винят в этом собаку и автоматически собаковладение приносит меньше удовольствия. Рекомендуется придерживаться примерного режима: можно менять время прогулок и кормления на час-два, особенно в выходные дни — это поможет щенку адаптироваться к разным ситуациям и не станет обузой для хозяина.