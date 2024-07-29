Почему собаки виляют хвостом?

Когда ваш четвероногий виляет хвостом, глядя вам в глаза, это знак глубокого доверия и привязанности. Это говорит о том, что вы — самый важный человек в ее жизни. Эти моменты напоминают нам о сильной связи, которую мы разделяем со своими братьями меньшими.